Genova. Rinasce la prima palazzina di via Porro, quella del civico 6, sfollata cinque anni fa seguito del crollo del ponte Morandi. Sono terminati i lavori all’interno dell’edificio, totalmente riqualificato e autosufficiente dal punto di vista energetico: all’interno dodici appartamenti, con una metratura media di 70 metri quadri, pronti a essere abitati entro l’anno. I primi quattro sono destinati agli studenti che risponderanno al bando che Spim ha pubblicato in questi giorni. È il primo tassello di una rinascita che, secondo il sindaco Marco Bucci, sarà completata nel giro di tre anni col parco del Polcevera e l’ambizioso progetto del Cerchio Rosso firmato dall’architetto Stefano Boeri.

“È un momento simbolico e reale – commenta Bucci -. È il primo passo della ricostruzione per i cittadini che ci verranno ad abitare. Qui avremo una riqualificazione urbana fatta in termini moderni: student housing, senior housing, servizi che non sono comuni e che invece vogliamo portare avanti per far vedere come si fanno le riqualificazioni urbane in futuro. Un sistema di città dove non ci sono più ghetti ma tante cose assieme. Qui verranno studenti che grazie alla metropolitana potranno arrivare in centro in maniera veloce e rigenerare il quartiere con una presenza giovane. Questa strada me la immagino con case moderne, fatte bene, coibentate con l’energia del futuro, possibilmente verde, in modo che la gente possa vivere rispettando la natura. Me l’immagino viva con giovani e meno giovani, noi vogliamo la miscela che arricchisce. E ovviamente ci immaginiamo il Cerchio Rosso perché dà quella ventata di modernità e voglia di futuro che provoca eccitazione. Questa diventerà una delle aree di Genova col più alto livello di rigenerazione urbana.

Stiamo andando avanti nel senso giusto”.

Mercoledì 9 agosto Spim ha pubblicato il bando specifico per la locazione dei primi quattro alloggi per gli studenti in via Porro 6 dopo l’avviso pubblico dell’11 luglio volto alla formazione di graduatorie specifiche (tra cui anche under 35) per l’assegnazione di appartamenti di edilizia sociale. I giovani che vorranno insediarsi in via Porro 6 dovranno prima rispondere all’avviso pubblico per essere inseriti nella graduatoria complessiva. In questo modo avranno diritto a essere inseriti nella classifica specifica per il nuovo edificio vicino al ponte San Giorgio. “Agli studenti saranno destinati una sessantina di alloggi per un totale di 180 giovani in questa zona“, ha spiegato il presidente di Spim Stefano Franciolini.

“È un grande risultato, una nuova tessera del grande mosaico dell’area del ponte San Giorgio che si va via via componendo – afferma il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi -. È un lavoro eseguito da Spim che ha sfruttato anche la grande opportunità del Superbonus 110% oltre che un finanziamento del Comune. Abbiamo bandito le procedure di assegnazione. Abbiamo già qualche manifestazione di interesse da alcuni studenti, con l’avvio dell’anno accademico tra settembre e ottobre contiamo di completare questa prima palazzina con gli studenti“.

guarda tutte le foto 8



Via Porro, svelate le prime case green per gli studenti

Lo stesso modello sarà seguito per altri quattro palazzi in via Porro e via del Campasso, per un totale di 127 alloggi da assegnare a studenti e anziani. “I lavori proseguono. Nel giro di un anno contiamo di ultimare la ristrutturazione di tutte le palazzine superstiti e di rivitalizzare la zona con una riqualificazione completa di via Porro secondo il progetto seguito dall’Università, un grande lavoro corale che sta trasformando la zona – prosegue Piciocchi -. Stiamo lavorando come non mai per potenziare il sistema di strutture ricettive, questa è un’area assolutamente strategica vista la connessione veloce con la metropolitana che agevola questo insediamento. Lavoreremo sempre di più in questa direzione”.

“È un edificio che arriva alla classe energetica A3 – spiega Donatella Davoli, direttrice generale di Iren Smart Solutions – quindi quasi a consumo zero, perché è stato prima isolato per ridurre le dispersioni termiche attraverso l’isolamento a cappotto e l’isolamento del tetto. Sono stati realizzati sistemi di produzione di energie rinnovabili, fotovoltaico e solare termico, sia per il riscaldamento sia per la produzione di acqua calda. È un edificio che si libera totalmente dai combustibili fossili e può usare energia elettrica autoprodotta. Gli appartamenti sono resi confortevoli, efficienti e sostenibili anche grazie alle facciate ventilate e alle pompe di calore. Un simbolo di rinascita, inclusione e futuro al quale siamo lieti di avere contribuito con la progettazione e realizzazione degli interventi, oltre che la manutenzione e gestione efficiente degli impianti per i prossimi 10 anni”.

I tempi della rinascita

“Ci sono quattro cose da fare: il memoriale, il parco verde, la parte sportiva del Campasso e il cerchio rosso che li collega tutti – fa il punto il sindaco Bucci -. Non dimentichiamo che dall’altra parte ci sono le aziende ad alta tecnologia che si collegheranno al sistema. Io penso che in tre anni potremo avere tutto pronto. Nel 2027, quando me ne andrò finalmente in barca, potremo dire che sarà tutto finito. I fondi sono già stati tutti trovati per la parte pubblica, mentre per la parte privata stiamo ancora negoziando“.

Ci sono poi gli interventi a contorno, come la palestra di via Porro e l’impianto sportivo al Campasso “per cui ci potranno volere ancora un paio d’anni”, spiega Piciocchi. Lo studio complessivo elaborato dall’Università col coordinamento di Spim prevede rivestimenti delle pareti che costeggeranno il parco di Boeri, una rampa di collegamento in continuità cromatica col Cerchio Rosso, una passerella pedonale verso la stazione della metropolitana e i parcheggi di via Brin.

“Vorremmo che si facesse un ragionamento a tutto tondo – chiede Franco Ravera, ex presidente del comitato degli sfollati e oggi membro dell’associazione Quelli del Ponte Morandi -. Abbiamo una linea ferroviaria abbandonata 30 anni fa che potrebbe essere un naturale percorso verde, sappiamo di un progetto di Spim che mira a rinaturalizzare questo quartiere. Vorremmo che a queste domande l’amministrazione desse risposta. L’obiettivo dev’essere lo stesso per tutti: che la qualità di vita dei cittadini sia alta, anche in Valpolcevera che ha la nomea sbagliata di una zona degradata”.

Senza dimenticare la partita dei quartieri “al di là del ponte”, interessati dal progetto dell’ultimo miglio del Terzo Valico che porterà con sé quasi 200 milioni per la rigenerazione urbana. “Questo è un caso di scuola e lo replicheremo qui vicino a Certosa e Rivarolo in relazione agli interventi del nodo ferroviario – conferma Piciocchi -. Penso alla trasformazione dell’area Facchini: in questi giorni sto contrattando l’acquisto dell’area, oltre 30mila metri quadri dove avremo un nuovo polo scolastico, anche questo frutto di una progettazione partecipata.

I nuovi palazzi di via Porro: la “scheda tecnica”

Esterno dell’edificio

La prima innovazione è quella esterna. L’edificio di proprietà di Spim si presenta con una nuova estetica grazie ai 1.850 pannelli in fibrocemento che formano le facciate ventilate per una superficie di 1.450 metri quadri.

Con questa soluzione viene garantito un forte risparmio energetico, la protezione delle pareti dagli agenti atmosferici e dagli sbalzi termici, nonché l’eliminazione dei problemi di formazione di condense e muffe e un maggiore isolamento termo-acustico.

La trasmittanza termica attuale (la quantità di calore che attraversa la parete esterna dell’edificio a causa della differenza di temperatura tra esterno e interno) passa da circa 1,200 W/mqK, sino 0,225 W/mqK.

Tutti i lavori di progettazione, esecuzione e gestione degli interventi di efficientamento energetico dell’edificio sono stati realizzati da Iren Smart Solutions a seguito dell’aggiudicazione della gara indetta da Spim.

La ristrutturazione ha previsto lavori per 1,2 milioni di euro. È stato sfruttato interamente il super-bonus statale del 110% per la riqualificazione energetica degli edifici, previsto dal decreto Rilancio.

Appartamenti

All’interno dell’edificio i 12 appartamenti – disabitati dal 14 agosto 2018 – sono su 6 piani serviti anche da ascensore.

Un esempio. Appartamento interno 9 al quarto piano: composto da cucina e soggiorno in un unico vano open space, 2 camere da letto di cui una matrimoniale; bagno dotato di sanitari completi. Dotato di terrazzo esterno a servizio della cucina.

Negli altri appartamenti non c’è l’open space e quindi c’è una camera in più a disposizione.

Internamente alle abitazioni la gestione dell’impianto di riscaldamento funziona con un sistema “Building Automation” costituito da un termostato centralizzato oltre che una sonda di temperatura ambiente in ciascuna stanza collegata con la testina termostatica installata su ciascun radiatore: ciascun calorifero è dotato di ripartitori di calore per la contabilizzazione dei consumi. L’unità immobiliare presenta infissi dotati di vetrocamera di recente installazione e porta blindata nuova di tipo classe 3.

Tutti gli appartamenti hanno goduto di una riqualificazione energetica con l’adozione di prodotti green marchiati CE e certificato di rispondenza ai requisiti CAM (criteri ambientali minimi).

L’acqua calda sanitaria, centralizzata, è prodotta da pompa di calore dedicata abbinata a un impianto solare termico posto sulla copertura dell’edificio. Non essendo presente la rete del gas metano è previsto il piano cottura di tipo ad induzione. La ristrutturazione interna degli appartamenti è stata realizzata dalla Ditta Rebora Costruzioni di Campomorone.

Tetto

È stato realizzato un “tetto caldo”: un sistema di isolamento termico che permette di ridurre i consumi energetici e la dispersione del calore prodotto dal riscaldamento.

Si è infatti proceduto alla riqualificazione energetica generale della copertura grazie a pannelli isolanti, membrane impermeabilizzanti, nuova pavimentazione, utilizzo di materiali conformi ai requisiti CAM.

La trasmittanza termica attuale si riduce quasi un quarto passando da circa 0,570 W/mqK, sino 0,160 W/mqK. L’edificio è servito da un impianto di riscaldamento centralizzato ad alta efficienza con pompa di calore. È presente inoltre un impianto fotovoltaico con 30 pannelli, dotato di sistema di accumulo a batterie per l’ottimizzazione dei consumi elettrici.

La riqualificazione energetica generale ha messo anche al centro la produzione di energia da fonte rinnovabile grazie all’impianto solare termico, composto da 2 pannelli di grande dimensione, che permette la produzione di acqua calda sanitaria.