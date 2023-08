Verdi Liguria, “Bene l’interrogazione parlamentare di Devis Dori sulla caccia con l’arco”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo da Paolo Bongiovanni, Europa Verde – Verdi La Spezia e

Angelo Spanò, Europa Verde – Verdi Genova

“Per la Regione Liguria ancora una volta tira più il voto di un cacciatore che cento buoi. Europa Verde – Verdi Liguria, ringrazia il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Devis Dori per avere depositato alla Camera dei Deputati l’interrogazione relativa all’abrogazione caccia con l’arco, recentemente approvata dalla Regione Liguria, come previsto dalla Legge 157 del 1992”.

“Gli scriventi la ritengono una vera barbarie, tipica dei tempi che furono, mentre ai giorni nostri lo scopo principale potrebbe essere un ritorno di consensi elettorali. La caccia con arco e frecce produce gravi ed inutili sofferenze agli animali che non muoiono sul colpo ma attraverso una lenta agonia. Una specie di corrida nostrana in cui gli animali feriti possono mettere a rischio l’incolumità di persone che si trovino semplicemente a passeggiare nei boschi”.

“La decisione della Regione Liguria di estendere la caccia di selezione agli ungulati con l’arco tutto l’anno, rappresenterà un serio pericolo per coloro che amano camminare sui monti e per i cercatori di funghi. Questa barbarie votata in consiglio regionale, votata dalla maggioranza e da una parte del PD, PD con una nota ha fatto sapere che aveva votato l’emendamento a riconoscere l’errore, promettendo azioni conseguenti. Vale la pena di ricordare che Europa Verde ha sostenuto con forza la petizione online che ha visto raccogliere più di 80mila firme in pochi giorni”.

“Riteniamo di ringraziare il mondo animalista e ambientalista per essersi battuti e attivati immediatamente. Il deputato Devis Dori è stato anche promotore di un’iniziativa legislativa sulla correlazione fra la crudeltà sugli animali e la pericolosità sociale, attualmente in trattazione alla Camera dei Deputati in Commissione Giustizia”.