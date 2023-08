Vento di burrasca su Genova: alberi abbattuti e rami spezzati in tutta la provincia

Genova. Dopo l’ondata di maltempo che si è abbattuta su Genova e la Liguria, la scorsa notte è stata una notte abbastanza tranquilla dal punto di vista meteorologico, meno invece per i vigili del fuoco, intervenuti in diverse situazioni a causa dell’abbattimento o della caduta di alberi e rami provocata dal forte vento di burrasca che sta insistendo sulla nostra regione in queste ore.

In particolare le squadre dei pompieri genovesi sono intervenute in corso Perrone, dove un albero si è spezzato cadendo sulla carreggiata: la strada è rimasta chiusa qualche decina di minuti per consentire la totale rimozione della pianta. Tanti interventi anche in zona Albaro, dove sono stati messi in sicurezza teloni e cantieri letteralmente squassati dal vento, anche se senza particolari criticità. Interventi anche nel Tigullio, con i vigili del fuoco chiamati a rimuovere anche in questo caso rami spezzati e alcuni alberi pericolanti soprattutto a Rapallo e Chiavari.

A causa del maltempo, inoltre, un albero è caduto intorno alle 23 in A10, nel tratto tra Celle Ligure e Varazze, in direzione Genova. La pianta ha invaso la terza corsia, quella di accelerazione. Fortunatamente nessuno stava passando di lì in quel momento, non si registrano infatti feriti. La pianta è stata poi rimossa.

La giornata di oggi sarà caratterizzata da un lento ritorno alla normalità: in mattinata cielo coperto con la possibilità di qualche pioggia sparsa e ancora vento di burrasca con mare mosso o molto mosso. Nel pomeriggio le prime schiarite, con calo della ventilazione e il recupero di qualche grado sul termometro