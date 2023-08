Genova. Nuovi spazi per lo sport e il tempo libero sulla copertura dei binari in via Ardoino, una passeggiata ciclopedonale per collegare Certosa e Rivarolo, la pedonalizzazione di via Celesia, parcheggi a raso e in struttura, demolizioni ridotte al minimo indispensabile per non impoverire il tessuto residenziale. E l’idea di realizzare non solo un nuovo polo scolastico, ma anche un campus universitario. Sono alcuni degli elementi contenuti nel masterplan approvato a luglio dalla giunta comunale con le proposte di riqualificazione e rigenerazione urbana dei quartieri in Valpolcevera attraversati dall’ultimo miglio del Terzo Valico.

Si tratta del primo atto, dopo il protocollo d’intesa firmato quasi un anno fa in prefettura dal ministro Giovannini, che fissa le linee operative per l’utilizzo dei 199 milioni di euro complessivi riconosciuti dal ministero delle Infrastrutture e messi a disposizione di Rfi per mitigare l’impatto dei treni merci che passeranno tra le case di Sampierdarena, Certosa, Rivarolo e Fegino. Non un vero e proprio progetto e nemmeno uno studio di fattibilità, ma un documento redatto dagli uffici del Comune attraverso il confronto coi Municipi, che adesso dovrà passare al vaglio del commissario Calogero Mauceri prima di iniziare l’iter che darà il via ai lavori.

Rispetto al criterio iniziale delle tre fasce di distanza dalla ferrovia, il masterplan proposto dal Comune cerca di ridurre al minimo le demolizioni, prevedendole solo per gli edifici situati in “zona rossa”, cioè fino a 10 metri dal binario più vicino, e individuando due possibili “eccezioni” a Certosa. D’altra parte le condizioni ambientali precisate nell’autorizzazione regionale al progetto di riattivazione della linea impongono l’eliminazione dei fabbricati più vicini, dunque la decisione finale è rimandata a ulteriori verifiche. Nelle prossime settimane la Regione dovrà verificare la rispondenza del progetto presentato ai criteri dettati dal Paur e dare eventuali ulteriori prescrizioni.

“A settembre sarà approvata la convenzione finanziaria che mette a disposizione del Comune le risorse stanziate dal Governo, così potremo immediatamente affidare tutti gli incarichi per sviluppare i successivi livelli di progetto”, spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi.

Ma la delibera apre anche un’altra partita, quella dei risarcimenti, ai quali sarà destinato quasi il 40% dei fondi disponibili: “Sempre a settembre sarà attivato il tavolo del Pris in Regione dove, nel contraddittorio con i diretti interessati, saranno definiti gli indennizzi – prosegue Piciocchi -. Stiamo organizzando i nostri uffici per metterli in condizione di affrontare un progetto così importante mentre stiamo lavorando ai tanti interventi del Pnrr. Insomma, tutto procede in parallelo e speditamente e mi pare che vada prefigurandosi una grande opportunità di riqualificazione”.

Valpolcevera, le immagini del masterplan della rigenerazione urbana

Sampierdarena: la copertura di via Ardoino

Uno dei punti più critici della linea merci è la trincea lunga 230 metri sotto via Ardoino, tra via dei Landi e la parte pianeggiante di Sampierdarena nei pressi dell’istituto Don Bosco. Il masterplan propone di realizzare una copertura integrale della ferrovia per ottenere uno spazio complessivo di circa 5.300 metri quadrati da destinare in parte agli studenti del liceo Fermi per attività sportive outdoor.

Si tratta di una piastra che rimarrà sotto le quote stradali. Il nuovo spazio urbano avrà tre ingressi, due da via Ardoino e uno da via Monti con un raccordo alla scalinata che conduce a via dei Landi. Per il tratto terminale di via Ardoino che va a congiungersi con via Sasso è prevista una scarpata verde a gradoni che mitiga l’impatto dei due palazzi interessati con la struttura sopraelevata. Rimarrebbero da espropriare e demolire i due edifici di via Sasso che si affacciano sulla ferrovia.

Campasso: via Anguissola e via Vicenza

Un solo edificio sarà demolito, il civico 11 di via Vicenza che dista pochi metri dai binari. Per i civici 3, 5 e 7 di via Anguissola si procederà con interventi sulle facciate e sostituzione dei serramenti per neutralizzare l’impatto acustico e quello delle vibrazioni.

Certosa: una nuova linea verde tra case e treni

Una delle prime ipotesi prevedeva l’esproprio di tutti gli edifici fino a 20 metri dai binari: questo avrebbe significato sgomberare circa 600 famiglie nel solo quartiere di Certosa, col problema della loro ricollocazione, quello dello spopolamento del quartiere e quello ulteriore della destinazione d’uso degli edifici rimasti vuoti.

La proposta finale contempla l’esproprio e la demolizione solo per gli edifici più vicini alla linea ferroviaria, cioè gli ultimi fabbricati di via Fillak sul lato della linea merci, mantenendo in piedi anche i primi civici di via Canepari considerati “di buona qualità edilizia”. Altro edificio che verrebbe completamente demolito è il civico 4 di via Ariosto, già svuotato a metà per il cantiere di prolungamento della metropolitana.

Cosa succederà invece per la fila di palazzi sul lato est di via Canepari, ricadenti nella “seconda fascia”? Nessuno di questi verrà demolito. L’idea è quella di procedere a seconda dell’altezza: fino al secondo piano esproprio con acquisto da parte del Comune a valore di mercato (o indennizzo per le attività commerciali) e indennizzi di valore progressivamente inferiore per gli appartamenti ai piani superiori.

Allo stesso tempo si metterà in campo un intervento di mitigazione sui condomini (finanziato naturalmente coi fondi pubblici del progetto) con “soluzioni tecnologiche d’avanguardia” per ridurre al minimo il rumore e le vibrazioni: pannelli fonoassorbenti sulle facciate, sostituzione dei serramenti con tripli vetri, installazione degli impianti di condizionamento per poter chiudere le finestre in estate, alberi ad alto fusto a protezione dei locali che si affacciano sulla linea ferroviaria.

L’idea principale per cambiare volto al quartiere è però la nuova passeggiata da ricavare tra il piano del ferro e il filo dei palazzi, una linea verde che si estenderebbe fino a Rivarolo per 760 metri. Tre gli ingressi individuati: da via San Bartolomeo della Certosa, da via Tasso e in asse alla stazione ferroviaria. In pratica sarebbe un prolungamento del parco del Polcevera, visto che il progetto di Rfi ipotizza anche un raccordo tra le due aree verdi.

Ex deposito locomotori: il campus universitario e il nuovo polo scolastico

La facilità di collegamento offerta dalla metropolitana – anche in vista del futuro prolungamento fino a San Martino – è il fattore principale che spinge a ripensare quest’area della città in funzione degli studenti universitari. Un’idea già perseguita con la riconversione delle palazzine sfollate di via Porro che potrebbe continuare col riutilizzo di una parte degli edifici espropriati a Certosa. L’obiettivo è portare a Certosa 500-600 studenti, facendo leva sui servizi già presenti nel quartiere (la piscina comunale, il cinema Albatros, la biblioteca Cervetto).

La svolta arriverebbe però con l’acquisizione dell’ex deposito locomotori di piazza Facchini, una superficie di 27mila metri quadrati che potrebbe ospitare un vero e proprio campus universitario con aule studio, un albergo per studenti, una mensa e un centro di attività sportive convenzionate con campi da tennis, calcetto e palestra. Un’alternativa potrebbero essere le aree sotto il ponte San Giorgio sulla sponda opposta del Polcevera, quelle accanto al Bic, che andrebbero però raggiunte da nuovi collegamenti pedonali.

Ma le aree dell’ex deposito locomotori fanno gola al Municipio anche per l’insediamento del nuovo polo scolastico che ospiterebbe la media inferiore per circa 400 alunni, un nuovo liceo scientifico per 750 studenti e una “scuola dei mestieri” o istituti tecnici superiori. Ma c’è lo spazio anche per insediare attività produttive di nuova generazione (in particolare biotecnologie, energie rinnovabili, logistica, sviluppo software e banche dati) e spazi destinati allo sport e alla ristorazione.

Il trasferimento della scuola media nell’area di piazza Facchini permetterebbe di demolire l’edificio della scuola Caffaro, una struttura degli anni ’70 che necessita di continui interventi di manutenzione straordinaria. Al suo posto verrebbe realizzato un grande parcheggio in struttura che consentirebbe di eliminare le auto in sosta almeno su un lato della strada, piantando nuovi alberi ad alto fusto.

Manca però un tassello importante: il Comune deve ancora acquisire queste aree da Rfi. “Il 7 settembre avremo insieme ai nostri tecnici il primo sopralluogo nell’area perché stiamo negoziando l’acquisto – annuncia Piciocchi – ed entro settembre organizzeremo, in collaborazione con il Mit e Rfi, una presentazione pubblica del progetto”.

Rivarolo: demolizioni e nuovi parcheggi

Altri palazzi interferenti con la linea merci saranno eliminati a Rivarolo. Tre edifici saranno demoliti tra via Pisoni e piazza Pallavicini: al loro posto si potrà ottenere un parcheggio a raso per i residenti, che potrebbe funzionare anche da interscambio con la futura stazione della metropolitana.

In via Campora e via Argine Polcevera si “suggerisce” la demolizione per altri fabbricati residenziali compressi tra le due linee ferroviarie, l’ultimo miglio del Terzo Valico e la Milano-Genova. Se, poi, si riuscisse ad acquisire l’ex colorificio Attiva, ormai in dismissione da molti anni, l’area totale derivante dalle demolizioni sarebbe di circa 5.300 metri quadrati da cui si ricavano oltre 180 posti auto.

L’incremento degli spazi di sosta sarebbe funzionale alla pedonalizzazione parziale o totale di via Celesia, la strada storica di Rivarolo oggi destinata al traffico in direzione nord visto che in via Pallavicini una corsia è occupata da parcheggi. Il masterplan prevede un filare di alberi, marciapiedi più larghi e anche l’ipotesi di recuperare le facciate dei palazzi, un tempo dipinte, attraverso bandi e finanziamenti dedicati.

Borzoli e Fegino, altre case da espropriare

Anche in via Ferri sono previsti nuovi parcheggi al posto dei civici 14 e 16, già interessati dai cantieri del nodo ferroviari. L’area risultante, circa 600 metri quadrati, potrà essere occupata da 25 auto e moto in sosta.

Per quanto riguarda Fegino, il masterplan si limita a proporre l’esproprio di una serie di edifici sparsi in cui “la ridotta distanza dai binari non consente il mantenimento di funzioni di tipo residenziale”. La valutazione è rimandata al progetto definitivo. Anche in caso di demolizione “non sono comunque previste nuove opere”.