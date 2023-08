Vallescrivia, Gianfranco Cannistrà: “Sono molto soddisfatto dell’operato della squadra”

Ronco Scrivia. Prosegue il periodo preparatorio del Vallescrivia, dopo una campagna di rafforzamento che ha visto arrivare alla corte di mister Gianfranco Cannistrà, giocatori in grado di alzare l’asticella qualitativa delle ambizioni societarie.

“Sono molto soddisfatto – esordisce mister Cannistrà – abbiamo confermato lo zoccolo duro della squadra e sono arrivati giocatori molto importanti come Raja, Nelli, Mazzolini, Lovecchio, elementi in grado, a mio giudizio, di far crescere la qualità delle nostre aspettative”.

Mister Cannistrà è motivato e desideroso di vedere all’opera la sua compagine: “Stiamo lavorando sodo e la squadra risponde alla grande, non ci nascondiamo e vogliamo disputare un campionato di vertice.

I ragazzi hanno dimostrato, già lo scorso anno, di essere da alta classifica, siamo tra le squadre più accreditate a disputare un campionato di alto livello, consci del fatto che incontreremo, ogni domenica, avversari che ci affronterranno con lo scopo di metterci in difficoltà, ma siamo preparati anche sul piano mentale”..

Gianfranco Cannistrà, nel lungo periodo in cui ha allenato a Busalla, non ti sei mai fatto dei problemi a far crescere, maturare e far giocare i giovani, mentalità e modo di operare che hai sviluppato anche a Ronco Scrivia, vero mister?

“Abbiamo in rosa alcuni giocatori del 2006, che facevano parte dell’organico anche nella scorsa stagione – dichiara con molta soddisfazioine mister Cannistrà – con noi ci sono, a svolgere la preparazione, anche giocatori delle leve 2007/2008, nostro obiettivo è fare assaporare l’odore dello spogliatoio della prima squadra, che deve essere il loro punto di riferimento.

Abbiamo ottenuto, nell’ultima stagione, il premio per aver valorizzato tanti ragazzi e questo ci rende orgogliosi”.