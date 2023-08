Sicurezza in Val Varenna, i residenti chiedono presidi fissi. Riflettori puntati sul weekend di Ferragosto

Genova. Controlli strutturali, e non sporadici, durante l’estate per prevenire episodi di degrado e violenza. La richiesta è stata ribadita a gran voce dal comitato Val Varenna al vicesindaco Pietro Piciocchi nel corso della prima seduta del Tavolo Tecnico di Sicurezza e Ambiente di Multedo e Val Varenna, convocato per affrontare le varie criticità del territorio.

La sicurezza e l’ordine pubblico nella vallata è stato inevitabilmente uno dei primi punti affrontati. Le criticità in zona sono diverse: si va dalla sosta selvaggia che ostacola il passaggio dei mezzi di soccorso e dei bus ai falò e alle grigliate che, se fuori controllo, rischiano di scatenare incendi pericolosissimi nel vicino bosco. C’è poi il tema dell’ordine pubblico: i residenti devono fare i conti con comitive composte da decine di persone che stazionano lungo il torrente e ai laghetti per tutta la giornata, situazioni che, complice l’abuso di alcol, spesso degenerano in risse a aggressioni. L’apice a metà luglio, quando una donna è stata presa a calci, bottigliate e sassate dal compagno ubriaco ed è stata ricoverata in condizioni gravissime al San Martino.

I residenti hanno quindi approfittato della riunione per chiedere al Comune che tipo di approccio intende adottare, dal punto di vista dei controlli, per gestire la situazione. Il comitato ha chiesto, in particolare, se i controlli della polizia locale possono diventare fissi nel periodo estivo, e se fosse possibile per gli agenti scendere direttamente nell’alveo del torrente invece di fermarsi sulla strada, dove spesso vengono fermati anche gli abitanti stessi della vallata. Piciocchi dal canto suo ha chiarito che i controlli termineranno a settembre, ma che la polizia locale non è attrezzata adeguatamente per scendere nell’alveo del torrente. Ha quindi fornito alcuni dati relativi alle attività condotte con pattuglie composte da otto agenti, alcuni anche in borghese: in totale sono stati mille i veicoli controllati, 400 le persone identificate anche grazie alla collaborazione della polizia di Stato. Undici le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, 120 le multe staccate, massicci anche i controlli eseguiti con Amt sugli autobus.

I riflettori sono adesso puntati sul lungo weekend di Ferragosto: “Come polizia locale ci stiamo organizzando per continuare con l’attività in atto – ha anticipato l’assessore alla Sicurezza, Sergio Gambino. che ha sensibilmente migliorato la situazione. Quindi faremo la nostra attività sia questo weekend sia per Ferragosto”.