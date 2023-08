Uomo accoltellato a Molassana, fermato l’aggressore: ha colpito per un debito di 80 euro

Genova. E’ stato rintracciato e fermato dalla squadra mobile della questura di Genova l’uomo che nella serata di venerdì 19 agosto ha accoltellato per strada un 58enne a Molassana, a Genova.

L’episodio è accaduto in via Piacenza intorno alle 21. Quando i soccorsi e le forze dell’ordine sono arrivati l’aggressore era già scappato.

Ma immediatamente sono partite le indagini e la polizia, dopo interpellato diversi testimoni e vagliato le immagini di videosorveglianza della zona è riuscita a individuare l’accoltellatore. Ora si trova in questura in attesa dell’interrogatorio. Aperto un fascicolo della procura.

Si tratta di un italiano di circa 30 anni, con precedenti penali. Secondo le prime informazioni avrebbe colpito con il fendente l’altro uomo, suo conoscente, al termine di una lite per un debito di 80 euro.

La persona ferita, soccorsa dai medici del 118 e dalla Pubblica assistenza di Molassana è stata portata al pronto soccorso del San Martino inizialmente in codice rosso, il più grave, ma al momento le sue condizioni non destano preoccupazione.

Nella notte appena trascorsa segnalato un altro accoltellamento, ma nell’ambito di una lite, nella zona del terminal traghetti, in via Milano. Un uomo è stato portato in codice giallo al villa Scassi. Anche in questo caso è intervenuta la polizia.

Altro accoltellamento, con un ferito in condizioni non gravi, questa mattina in via Di Pré. Forze dell’ordine impegnate anche in questo caso.