Universiadi: l’Italia, con Porro e Leoni, supera la Cina (3-0) ed è in finale con la Polonia

Una bella Italia ha battuto in semifinale la Cina con un punteggio di 3-0 (25-19, 26-24, 25-15) e ha conquistato meritatamente la finale della 31esima edizione dei Giochi Universitari Internazionali che si stanno svolgendo in Cina.

La nazionale azzurra, già medaglia d’oro alle Universiadi 2019 di Napoli con Paolo Porro tra i protagonisti e Luca Leoni nello staff tecnico, proverà a difendere il titolo nella finale in programma lunedì 7 agosto alle ore 14 (italiane) a Chengdu contro la Polonia, che ha superato nell’altra semifinale l’Iran per 3-0 (25-21, 25-22, 25-11). La finale sarà trasmessa in diretta tv su Discovery+ e in streaming sul canale FISU.TV.

Oggi gli azzurri di Vincenzo Fanizza sono stati bravi ad imporsi al termine di una gara, che a dispetto del risultato, è stata dura anche sul piano mentale. L’Italia ha superato i padroni di casa della Cina che fino a questo momento hanno fatto un percorso netto vincendo 4 gare su 4 disputate. L’Italia, invece, arriva a questa preziosa finale per l’Oro con un bilancio di quattro vittorie contro Taipei Cinese, Brasile, Argentina e Cina e una sola sconfitta nella fase a gironi contro la Germania.