Universiadi: Italivolley campione, protagonista il genovese Paolo Porro

Genova. L’Italia della pallavolo conquista le Universiadi. Tra i protagonisti della spedizione dei giovani azzurri anche Paolo Porro.

Il genovese, classe 2001 cresciuto nella Colombo Volley Genova oggi palleggiatore della Powervolley Milano, conquista l’oro ai Giochi Universitari Internazionali. Un successo due volte motivo di gioia per FIPAV Liguria in ragione della presenza del tecnico Luca Leoni nello staff del responsabile tecnico Vincenzo Fanizza quale secondo allenatore

Gli azzurri in finale hanno superato 3-0 (25-23, 25-18, 28-26) la Polonia al termine di un match durante il quale i ragazzi guidati in panchina da Vincenzo Fanizza sono stati assoluti protagonisti e bravi in tutti i fondamentali.

Per la Nazionale maschile si tratta della terza medaglia d’oro della sua storia dopo i successi nel 2019 a Eboli e nel 1970 a Torino.

Un successo, quello ottenuto oggi a Chengdu, frutto della buona prova di tutta la squadra capace di stare sempre in testa nel corso della gara e a rimanere concentrata nei momenti chiavi del match. L’Italia chiude i Giochi Universitari con un bilancio di cinque vittorie contro Taipei Cinese, Brasile, Argentina, Cina e Polonia e una sola sconfitta nella fase a gironi contro la Germania.

Sul terzo gradino del podio è salita la Cina che nella finale per il terzo e quarto posto ha battuto 3-0 (25-19, 25-18, 25-12) l’Iran.

POLONIA-ITALIA 0-3 (23-25, 18-25, 26-28)

POLONIA: Kogut 3, Woch 5, Dlski 3, Gierzot 15, Poreba 7, Kozub 1, Szymura (L). Magnuszewski, Sasak 15. N.e: Czyzowski, Abramowics. All. Luks

ITALIA: Vitelli 4, Porro 6, Recine 3, Cortesia 11, Sala 14, Magalini 14, Catania (L). Pol, Gardini. N.e: Held, Salsi, Caneschi. All. Fanizza

DURATA SET: 26’, 29’, 33’

POLONIA: 3 a, 5 mv, 26 et

ITALIA: 7 a, 7 mv, 22 et