Universiadi: Filippo Armaleo, bronzo nella spada a squadre

Genova. Tocca quota sette medaglie l’Italia della Scherma alle Universiadi di Chengdu. Festeggia anche il genovese Filippo Armaleo tesserato per Pompilio Scherma e Fiamme Azzurre.

Prima medaglia per la spada maschile, che brilla di bronzo. Filippo Armaleo, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli ed Enrico Piatti sono entrati in gara nel tabellone da 16 dove hanno superato, dopo un match molto tirato, per 45-43 il Kazakhistan dimostrando tutta la loro forza e voglia di podio.

Nei quarti di finale gli azzurri hanno battuto la Polonia 45-39 conquistandosi il match per una medaglia. In semifinale, i ragazzi accompagnati a fondo pedana dal maestro Massimo Germano Zenga (dello staff del CT Dario Chiadò), è stata battuta con il punteggio di 45-38 dai padroni di casa della Cina e dirottata così a giocarsi il bronzo nella finale per il terzo posto. Gli azzurri, per questo obiettivo, si sono prontamente ripresi ed hanno poi battuto, allungando il margine incontro dopo incontro, l’Ungheria per 45-25.

Un successo che gli ha permesso di mettersi al collo la medaglia di bronzo.