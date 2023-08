Ubriaco alla guida, sfiora un ragazzino che attraversa sulle strisce e lo fa cadere

Genova. Si è messo al volante dopo aver bevuto alcolici e, attorno all’ora di pranzo, ha urtato un ragazzino di 16 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali.

E’ successo in via Rolla, a Cornigliano, non distante da un centro minori stranieri non accompagnati.

Sul posto una pattuglia della polizia locale del reparto sicurezza stradale che ha chiamato i soccorsi e i colleghi del territorio per gestire la viabilità, oltre che quelli del nucleo Infortunistica per i rilievi.

II guidatore del veicolo è risultato positivo al test dell’alcol e gli è stata contestata la guida in stato di ebbrezza.

Il ragazzino è stato trasferito in codice verde al San Martino. Le sue condizioni non sono gravi.