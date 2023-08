Turisti, traghetti e controesodo, bollino rosso per la viabilità su autostrade e Aurelia

Genova. Si avvia alla chiusura il primo fine settimana di agosto registrando numeri importanti per il turismo di Genova e di tutta la Liguria, che ancora una volta con le sue riviere ha attirato decine di migliaia di turisti da tutto il Nord Italia ma non solo. Per questo motivo, oggi pomeriggio, domenica 6 agosto, le strade e le autostrade liguri, in special modo intorno al capoluogo regionale, sono osservate speciali per la viabilità, con la prima giornata di vero e proprio controesodo catalogata da ‘bollino rosso’.

Per quanto riguarda le autostrade, il piano estivo prevede la rimozione di quasi tutti i cantieri: restano solo un restringimento di carreggiata in A7 tra Busalla e Bolzaneto e fino al 15 agosto un altro restringimento tra Ronco e Isola del Cantone. Per quanto riguarda l’A6, rimangono attivi lo scambio di carreggiata nel tratto tra Altare e Savona e la riduzione di carreggiata nel tratto tra Ceva e Altare (direzione Savona).

Anche Anas ha messo a punto un piano di snellimento dei cantieri che interferiscono con la rete autostradale, in particolare sull’Aurelia. In Liguria, le principali direttrici in gestione Anas maggiormente interessate dall’incremento del traffico sono la SS1 via Aurelia, la SS28 del Colle di Nava e le arterie di collegamento con le principali località turistiche e il confine di Stato. Per agevolare gli spostamenti, Anas ha gradualmente rimosso, già a partire dalle scorse settimane, molti dei principali cantieri di manutenzione programmata attivi sulla rete di competenza.

Ma a destare più preoccupazione è il traffico generato dal terminal traghetti, che oggi prevede l’arrivo in porto di ben sette navi a partire dalle 15, e la partenza di altre sei, concentrate nel tardo pomeriggio. Una combinazione che porterà a Genova quasi 50 mila persone con relative autovetture, che si riverseranno sul nodo stradale e autostradale genovese. A maggior ragione perché in questi giorni è partito il cantiere di Autostrade nel tratto tra la Sopraelevata e la galleria fonica di Genova Ovest per la riqualificazione delle barriere laterali di sicurezza. Inevitabile creare un restringimento di carreggiata, anche se la logica adottata dovrebbe scongiurare la paralisi: una sola corsia verso il casello fino a metà agosto, quando i flussi saranno maggiori in uscita; viceversa sino alla fine del mese, quando prevarranno i veicoli in entrata.

A creare qualche preoccupazione è appunto il collo di bottiglia in entrata a Genova Ovest. Autostrade consiglia di utilizzare in alternativa il casello di Genova Aeroporto: a questo scopo è stata varata una campagna informativa per i passeggeri dei traghetti attraverso l’installazione di videowall in area portuale e messaggi vocali multilingue a bordo delle navi – grazie al supporto di Terminal Traghetti – informative sui ledwall in zona portuale e segnaletica verticale appositamente predisposta. Saranno inoltre posizionati su strada dei movieri Aspi e dei presidi di polizia locale per l’eventuale deviazione del traffico verso Genova Aeroporto.