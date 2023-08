Triathlon, tra un mese il “Santa Cross” con alcune novità

Santa Margherita Ligure. Manca ormai poco più di un mese al Santa Cross Triathlon, nato sulle ceneri della Sea2Sky per diventare un triathlon a tutti gli effetti. Dopo il più che positivo esperimento della scorsa edizione, la sfida di Santa Margherita Ligure torna il prossimo 17 settembre con tante altre novità, per un evento in continua evoluzione.

La prima novità rispetto allo scorso anno è che insieme alla formula classica del triathlon (frazione di nuoto su 1 km, poi 17 km di MTB con un dislivello di 950 metri e infine 6 km di TRAIL per 350 metri di dislivello) viene ripristinata anche la formula del duathlon nuoto+trail che si chiamerà appunto categoria “Sea2sky”. Per il Triathlon è prevista anche la staffetta, con i componenti che si passeranno il testimone affrontando ognuno una specialità.

Quel che non cambia è il fascino dei percorsi disegnati nella natura del Monte di Portofino, sia in bici che a piedi, dove la tecnica si accompagna a paesaggi straordinari dove l’unico rischio è rimanere talmente estasiati da perdere di vista l’aspetto agonistico.

Partenza, zona cambio e arrivo saranno posizionati come lo scorso anno presso il Porto di Santa Margherita Ligure, partenza alle ore 11:00 per tutte le categorie. Il costo delle iscrizioni è di 28 euro per la categoria Open e 43 per quella Elite, 72 per la staffetta ma bisogna provvedere entro il 18 agosto per evitare i previsti rincari. A tutti gli iscritti ricco pacco gara con la maglietta dell’evento.