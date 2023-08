Genova. Pomeriggio molto impegnativo per i vigili del fuoco, come già era accaduto nei giorni scorsi peraltro, sono stati necessari numerosi interventi di salvataggio di bagnanti in difficoltà a causa del mare grosso.

A Lavagna, purtroppo, un ragazzo di circa 20 anni è morto annegato. Meglio è andata ai giovani soccorsi nel genovese, tutti sulla ventina.

L’elisoccorso, insieme agli operatori del 118 e le pubbliche assistenze, è entrato in azione a Capolungo, a Nervi, sia a Quinto, tra via Gianelli e Murcarolo.

A essere riportati a riva tre giovani, due ragazze e un ragazzo. A Capolungo e in via Gianelli i ragazzi sono stati recuperati dalle boe, che avevano raggiunto per tenersi a galla, incolumi, mentre a Murcarolo è intervenuto l’elicottero.

Altro intervento, nel primo pomeriggio, a Camogli. Un turista di 25 anni, inglese, è stato riportato a riva dopo l’allarme lanciato da altri bagnanti.

Soccorso in mare dei vigili del fuoco

Le forze dell’ordine e le autorità di soccorso in questi giorni invitano i frequentatori delle spiagge alla massima prudenza, soprattutto in presenza di “bandiera rossa” o di evidenti condizioni di mare agitato.

(Il video del salvataggio davanti a Quinto è stato realizzato da Francesco Giambruni)