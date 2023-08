Traghetti, è un weekend da record: a Genova 90mila passeggeri tra imbarchi e sbarchi

Genova. Sono ben 90mila i passeggeri dei traghetti in transito a Genova durante questo weekend da bollino nero per la viabilità stradale e autostradale. I dati sono quelli forniti da Stazioni Marittime: per la maggior parte si tratta di turisti che si imbarcano verso le isole (59%), ma una quota consistente è rappresentata da chi sta tornando dalle vacanze (41%). Tutto traffico che si riverserà inevitabilmente sulla viabilità cittadina.

Numeri da record, superiori a quelli del 2019, che fanno bene all’economia portuale ma che devono essere gestiti con attenzione sotto l’aspetto del traffico. A maggior ragione perché in questi giorni è partito il cantiere di Autostrade nel tratto tra la Sopraelevata e la galleria fonica di Genova Ovest per la riqualificazione delle barriere laterali di sicurezza. Inevitabile creare un restringimento di carreggiata, anche se la logica adottata dovrebbe scongiurare la paralisi: una sola corsia verso il casello fino a metà agosto, quando i flussi saranno maggiori in uscita; viceversa sino alla fine del mese, quando prevarranno i veicoli in entrata.

Oggi sarà la giornata più complessa dell’estate sulla rete stradale, non solo in Liguria ma in tutta Italia. “Non ci aspettiamo particolari criticità, abbiamo schierato i normali presidi sul territorio – spiega l’assessore alla Polizia locale Sergio Gambino -. Quest’anno le stazioni marittime hanno potenziato il personale per garantire l’apertura dei varchi alle 4 del mattino per i traghetti diretti in Paesi dell’area Schengen. Questo dovrebbe permettere di ridurre almeno in parte le code e i disagi”.

A creare qualche preoccupazione è appunto il collo di bottiglia in entrata a Genova Ovest. Autostrade consiglia di utilizzare in alternativa il casello di Genova Aeroporto: a questo scopo è stata varata una campagna informativa per i passeggeri dei traghetti attraverso l’installazione di videowall in area portuale e messaggi vocali multilingue a bordo delle navi – grazie al supporto di Terminal Traghetti – informative sui ledwall in zona portuale e segnaletica verticale appositamente predisposta. Saranno inoltre posizionati su strada dei movieri Aspi e dei presidi di polizia locale per l’eventuale deviazione del traffico verso Genova Aeroporto.

Per quanto riguarda le autostrade, il piano estivo prevede la rimozione di quasi tutti i cantieri: restano solo un restringimento di carreggiata in A7 tra Busalla e Bolzaneto e fino al 15 agosto un altro restringimento tra Ronco e Isola del Cantone. Per quanto riguarda l’A6, rimangono attivi lo scambio di carreggiata nel tratto tra Altare e Savona e la riduzione di carreggiata nel tratto tra Ceva e Altare (direzione Savona). Anche Anas ha messo a punto un piano di snellimento dei cantieri che interferiscono con la rete autostradale, in particolare sull’Aurelia.