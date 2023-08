Toto Cutugno morto a 80 anni: addio all’iconico cantautore

Genova. Lutto nel mondo della musica italiana: è morto a 80 anni Toto Cutugno, uno dei già famosi e amati cantautori del nostro Paese. L’artista si è spento a Milano, dopo una lunga malattia che si era aggravata negli ultimi mesi e che di recente lo aveva costretto al ricovero all’ospedale San Raffaele.

Nato il 7 luglio 1943 a Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara, è di fatto cresciuto alla Spezia, e per molti anni la Liguria è stato il luogo in cui ha trascorso gran parte delle sue vacanze, in particolare nel Tigullio. A diffondere la notizia della morte è stato lo storico manager Danilo Manuso, con una nota rilanciata anche dalla sua etichetta, la Carosello Record: “A poco più di un mese dal suo ottantesimo compleanno ci lascia uno degli artisti italiani più famosi di sempre. Cantautore da oltre 100 milioni di copie, esponente della musica italiana più noto in tutto il mondo, ha saputo portare la semplicità e la tradizione della canzone italiana anche all’estero, un artista dalla straordinaria carriera che continuerà a ispirarci e unirci”.

Cutugno ha partecipato a 15 edizioni del Festival di Sanremo, e lo ha vinto nel 1980 con “Solo noi”. È stato anche l’unico vincitore per l’Italia, prima dei Måneskin, dell’Eurovision Song Contest, una vittoria arrivata nel 1990 con ‘Insieme: 1992’, brano dedicato all’unità europea in seguito alla caduta del Muro di Berlino. Ha raggiunto la vetta delle classifiche, sia come interprete dei propri brani, sia come produttore e autore di canzoni per altri, in particolare per Adriano Celentano, negli anni Settanta e Ottanta.

‘L’italiano’ è uno dei brani più famosi al mondo, ed era stato lo stesso Cutugno a raccontarne la nascita: “Eravamo in Canada, a Toronto – aveva raccontato alla Carosello Record – Quella sera, mi ero esibito in teatro davanti a 3500 persone e ricordo che a un certo punto realizzai che quei settemila occhi che mi guardavano erano tutti occhi italiani. Pensai: scriverò una canzone per questa gente”.