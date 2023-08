Torrenti, Aster è partita con la pulizia delle “selve” in alveo: entro settembre gli sfalci prioritari

Genova. Sono già partite in alcuni tratti dei principali corsi d’acqua di Genova, sui greti del Bisagno e del Polcevera, le operazioni di sfalcio della vegetazione da parte di Aster, la azienda partecipata del Comune che si occupa di tra le altre cose manutenzioni e cura del verde. L’obiettivo è ultimare gli interventi prioritari entro la fine di settembre, almeno per quanto riguarda i bacini più importanti, per concludere interamente la pulizia entro ottobre e quella che è considerata la stagione di maggior rischio sul fronte idrogeologico.

Con circa 75 interventi all’anno e un programma coordinato sia con gli uffici preposti del Comune sia con la Regione – senza dimenticare le esigenze di tipo ambientale, come la tutela di specie animali protette – Aster concentra lo sfalcio dei torrenti tra la metà dell’estate e l’inizio dell’autunno in modo da rendere il più efficace possibile l’azione.

In questo 2023 non particolarmente siccitoso, un’azione più necessaria che mai. “La vegetazione in alveo cresce in un ambiente ottimale – spiega Giacomina Andreola, geologa e responsabile del settore rivi e arenili di Aster – anche quando sembra che ci sia poca acqua attinge a falde sotterranee e a sostanze nutritive che la rendono rigogliosa, quest’anno l’acqua c’è ed è anche per questo che bisogna intervenire in modo efficiente”.

Ad agosto, per proseguire a settembre, sono iniziate le operazioni su Bisagno e Polcevera. Lo sfalcio avviene in maniera alternata da un anno all’altro. Per capire meglio, nei tratti di torrente dove si è tagliato l’anno precedente le piante non sono cresciute abbastanza da costituire pericolo per il defluire dell’acqua verso la foce, quindi non serve agire a distanza di pochi mesi.

In questo periodo Aster, con risorse proprie e l’ausilio di operatori specializzati, sta lavorando sul torrente Bisagno nel tratto tra il Giro del Fullo e Borgo Incrociati, mentre sul Polcevera agirà su vari tratti particolarmente “verdi” tra il ponte della Forestale e Pontedecimo. “Stiamo inoltre pianificando l’intervento su altri corsi d’acqua come il Geirato, il Chiaravagna, lo Sturla, il Leira e il Cerusa – continua la geologa – ma soprattutto sui rivi più piccoli, gli affluenti laterali che potrebbero, in caso di fenomeni significativi, trasportare materiale solido in quantità tale da creare problemi”.

Spesso, tuttavia, spiegano da Aster la visione del “verde” non equivale a “pericolo”. Andreola sottolinea: “Se la vegetazione è limitata a piante al di sotto dei 7 centimetri di diametro l’acqua riesce a piegarle, ci scivola sopra e anzi, le radici trattengono il terreno ed evitano che sia trasportato materiale, se invece sono più grandi, i tronchi vengono spezzati dalle ondate di piena e trasportati verso valle creando ostruzione al regolare deflusso”.

I 75 interventi annuali di Aster riguardano sono sia di natura manutentiva sia strutturale e comprendono anche la sistemazione di argini o ponti. A volte all’attività di sfalcio viene affiancata quella di rimozione dei rifiuti. “Un tempo – osserva l’esperta di Aster – i fiumi erano pieni di grossi elettrodomestici, frigoriferi, lavatrici, oggi non più anche perché i rivenditori si occupano di ritirate l’usato, tuttavia troviamo moltissime sedie rotte, vasche da bagno e reti metalliche abbandonate, un vero problema perché si incastrano nei macchinari che usiamo per lo sfalcio”.

Lo sfalcio viene effettuato con una visione globale che comprende tutti gli alvei cittadini. “A seconda di priorità basate su parametri di sicurezza e non estetici, se un cittadino vede una distesa di canne non è detto che questa sia un problema, anzi – continua Andreola – dobbiamo tenere conto tuttavia anche di alcune oasi faunistiche, lasciando aree protette per consentire la nidificazione di specie come i germani reali o i cormorani”.

Un complesso di operazioni non semplice ma che è stato almeno in parte aiutato da alcune semplificazioni normative. “Fino allo scorso anno avevano bisogno, come d’altronde i privati, di un’autorizzazione regionale per ogni singolo intervento, oggi le autorizzazioni sono state accorpate in un solo nulla osta complessivo, anche se dobbiamo comunque comunicare il luogo e il momento dei vari sfalci”.