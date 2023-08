Torna Sori Solidale, dal 17 al 20 agosto spettacolo e cultura a sostegno della Gigi Ghirotti

Genova. Vent’anni di solidarietà con l’evento “Sori più solidale”, patrocinato da Regione Liguria, a favore della Fondazione Gigi Ghirotti del professor Franco Henriquet. Dal 17 al 20 agosto il Comune di Sori ospiterà quindi la quattro giorni culturale che animerà dalla mattina alla sera il centro storico del comune del Golfo Paradiso.

La direzione artistica è affidata all’associazione Agitatori Culturali Inquieti “Gian dei Brughi” e vedrà momenti di musica unirsi a degustazioni enogastronomiche a cura dell’Associazione italiana Sommeliers, a prodotti km zero e al gran bazar dell’artigianato locale. Sarà inoltre attivo un servizio di bus navetta per il parcheggio. Tutti gli appuntamenti sono inoltre a ingresso libero, per sottolineare lo spirito collettivo dell’iniziativa ideata da Carlo Casaleggio, Oliviero Cannella, Patrizia Biaghetti, Augusto Forin. Tra i numerosi ospiti musicali si esibiranno Aldo De Scalzi & Friends, Acustico Medio Levante, Claudio Pozzani, Beppe Mistretta e Highway Twelve.

“È grazie a iniziative come ‘Sori più Solidale’ che la Liguria si conferma regione attenta all’aspetto più sociale della cultura – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti –. Gli eventi arricchiranno anche quest’anno l’offerta culturale del nostro territorio con quattro giornate nel borgo di Sori, comune che abbiamo sostenuto a maggio 2023 in occasione nella mostra di Ugo Attardi. Siamo anche lieti che in queste giornate ci sarà uno spazio dedicato all’editoria, con lo stand della biblioteca. Tra i nostri obiettivi c’è infatti quello di valorizzare tutto il comparto, che a maggio 2024 ci porterà a Torino, al Salone del Libro”.

“Gli eventi culturali sono uno dei veicoli più importanti per fare del bene al prossimo – aggiunge Franco Henriquet, fondatore e presidente dell’associazione Gigi Ghirotti – e la nostra realtà si prende cura sin dal 1984 di assistere a casa e nei suoi due Hospice i malati in necessità di cure palliative con lo scopo di lenire il dolore e dare aiuto e supporto all’intero gruppo familiare. Poter contare su un’organizzazione di beneficenza così consolidata come quella di Sori è per noi una sicurezza per il futuro”.

“L’obiettivo di questa edizione è di realizzare una manifestazione coinvolgente per raccogliere, e si spera aumentare, i fondi della scorsa edizione a favore dell’associazione Gigi Ghirotti. Con i nostri volontari intendiamo sensibilizzare un’intera comunità all’importante missione dell’associazione perché Sori si dimostra sempre più solidale e crediamo che, partendo da una base comune, si possano raggiungere grandi traguardi, essere di ispirazione e di sostegno a tante persone. Per noi è sempre un onore e un piacere collaborazione con Regione Liguria, Comune di Sori, artisti e professionisti ospiti dell’evento”, aggiungono gli organizzatori di “Sori più Solidale”.

“L’evento si arricchisce ogni anno di più – conclude l’assessore alla Cultura del Comune di Sori Luca Pittore – grazie al lavoro costante degli organizzatori, sempre riconoscenti del grande aiuto offerto dalla Gigi Ghirotti a un amico, e a tante persone che negli anni hanno collaborato con questa manifestazione. Anche per il Comune è una prova di grande generosità che coinvolge e impegna l’intera cittadinanza. Sono certo che ogni comunità si misuri anche in base alla propria propensione ad aiutare il prossimo e poter accogliere questa ventesima edizione ne è la prova”.