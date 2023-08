Thorsby, messaggio d’amore alla città: “Genova è due squadre di calcio. Sciûsciâ e sciorbî no se pêu”

Che Thorsby fosse innamorato di Genova era chiaro. Durante le stagioni alla Sampdoria aveva spesso elogiato le caratteristiche della città e al momento dell’addio ai colori blucerchiati aveva annunciato che sarebbe tornato volentieri. In pochi, però, avrebbero immaginato che il Thorsby bis sarebbe stato con il Genoa.

Il passaggio al Grifone ha fatto molto parlare, con tanti tifosi della Samp che hanno espresso il loro malumore per quello che per qualcuno è stato una sorta di tradimento. Thorsby ha da poco pubblicato un video in cui ribadisce il suo attaccamento alla città e ad entrambe le squadre – “Amici della Sampdoria e del Genoa” – oltre all’ammirazione per le bellezze storiche e naturali del panorama genovese. Non è nuovo a iniziative del genere, celebri i suoi video nell’entroterra ligure che, tra l’altro, sono stati un grande spot per il territorio.

Un messaggio positivo e lodevole per quanto sia difficile per un genovese pensare a un cuore con due metà di cui una blucerchiata – “Ho sudato per la Sampdoria” – e una rossoblù – “Ora lotto per il Genoa”. Ma per Thorsby sembra essere proprio così. E non potendo difendere i colori di entrambe, niente di meglio del genovesissimo “Sciûsciâ e sciorbî no se pêu”.