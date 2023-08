Tennis, Coppa delle Province: ottimo sesto posto finale per Genova

Pregola. La diciottesima edizione della Coppa delle Province ha regalato alla Liguria un’altra doppia grande soddisfazione, che arriva dopo il quarto posto in Coppa Belardinelli centrato lo scorso giugno.

Sui campi del Centro Federale Estivo del Brallo, a Pregola, in Lombardia, Savona ha conquistato un terzo posto assoluto inaspettato quanto meritato e Genova si è classificata sesta. Coppa delle Province che è una sorta di campionato italiano per rappresentative provinciali Under 10 maschile e femminile.

Savona ha coronato il suo bel percorso battendo Palermo 5-4 nella finalina per il terzo posto. Nel girone Savona aveva superato Ravenna e Avellino per 5-4 prima di cedere in semifinale 7-2 a Roma.

“È il nostro miglior risultato di sempre – afferma raggiante Alberto Zizzini, capitano della rappresentativa terza d’Italia -. In passato eravamo riusciti ad approdare alla fase di macroarea, ad esempio nel 2022 quando arrivammo alle spalle di Torino. Arrivare alle final eight del Brallo è stato già un traguardo fantastico, il terzo posto poi è una grande gioia arrivata inaspettatamente, siamo stati bravi e fortunati in alcune circostanze decisive, come contro Avellino nel girone, quando nel tie-break del doppio maschile ci siamo trovati in svantaggio 2 a 5 e abbiamo rimontato fino al 7 a 5. Modena, la vincitrice, e Roma, seconda, si sono dimostrate più forti ma il nostro terzo posto è davvero storico, conquistato fra l’altro da un gruppo di ragazzini che sono espressione di diversi circoli del savonese. Una bella esperienza per i ragazzi, fra l’altro tutti scesi in campo, anche i 2015, protagonisti di match divertenti e formativi”.

Anche Genova torna dal Brallo soddisfatta. Dopo il girone eliminatorio, i genovesi hanno perso in semifinale 6-3 contro Modena, poi vincitrice della Coppa delle Province, e infine nella finalina per il quinto posto si sono arresi solo 5-4 a Ravenna.

“Lo scopo della Coppa delle Province è dar crescere i bambini e farli divertire e l’obbiettivo è stato sicuramente raggiunto – conferma Andrea Dalla Giovanna, capitano di Genova -. Tutti i ragazzi hanno giocato e hanno visto giocare, acquisendo un bagaglio di esperienze tecniche e personali importantissimo e vivendo giornate di cui manterranno sempre un bellissimo ricordo. Due liguri nei primi sei posti al Brallo non possono che riempirci di orgoglio e indurci a essere ottimisti per il futuro del tennis regionale. Tengo personalmente a ringraziare i genitori dei bambini, il Centro estivo federale del Brallo e il nostro Comitato ligure, elementi fondamentali per la perfetta riuscita della manifestazione e della nostra spedizione”.

Ricordiamo i protagonisti della bella cavalcata ligure in Coppa delle Province. Sono scesi in campo per Savona: Riccardo Biglia, Eros Longhena, Giovanni Parodi, Edoardo Ambrosini (under 10 maschile), Angelica Pandolfo, Alice Carattino (under 10 femminile), Ascanio Castellana, Tommaso Bresci (under 9 maschile), Cecilia Macciò (under 9 femminile), Mattia Berlolone (under 8 maschile) e Ginevra Siffredi (under 8 femminile). Capitani: Alberto Zizzini e Davide Ansaldi.

Per Genova: Jacopo Varano, Leonardo Bini, Marco Maldotti, Carola Novella, Roberta Caridà, Stefania Pedemonte, Donatello Sanson Aullon De Paola, Leonardo Sberna, Mattia Traverso, Margherita Toso, Sveva Lavagnino, Margherita Banchero, Ginevra Cristaldi, Edoardo Gailli, Gregorio De Vincenzi. Capitani: Andrea Dalla Giovanna e Stephanie Scimone.