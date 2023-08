Tempesta in mare, slitta l’arrivo della Ocean Viking a Genova: nave dirottata a Vibo Valentia

Genova. Slitta l’arrivo della Ocean Viking a Genova. La nave di Sos Mediterranée che ha soccorso 439 migranti (ultimo dato aggiornato) nel tratto di mare tra Lampedusa e la Tunisia, non approderà lunedì nel capoluogo ligure come inizialmente previsto dopo l’assegnazione da parte del Governo. A far cambiare i piani è la tempesta prevista tra domenica e lunedì sul Mediterraneo occidentale.

Come ha comunicato la stessa Ong, “le autorità italiane hanno dato istruzioni alla Ocean Viking di far sbarcare alcuni dei superstiti a Vibo Valentia prima di procedere verso Genova. L’allerta maltempo nel Tirreno solleva preoccupazioni per la navigazione con i restanti sopravvissuti, dato che sono previsti vento forte e mareggiate”.

“Tra i sopravvissuti – spiega lo staff di Sos Mediterranée – ci sono 90 minori non accompagnati, 4 donne incinte e 6 persone con disabilità. Dopo il calvario che tutti i sopravvissuti hanno affrontato, comprese le difficoltà in mare, i team di International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies e Sos Mediterranée stanno lavorando sulla Ocean Viking per offrire sollievo e fornire assistenza medica”.

Nel momento in cui scriviamo la nave si trova in navigazione verso la Calabria e l’arrivo nel porto di Vibo Valentia è previsto alle 13.00. Dopo lo sbarco di una parte dei migranti a bordo la Ocean Viking ripartirà verso Genova, con una stima di altri due giorni necessari per raggiungere la destinazione finale. Poiché è probabile che si attenda un miglioramento delle condizioni meteo marine prima di rimettersi in viaggio, è possibile che la nave arrivi a Genova tra martedì e mercoledì.

I nuovi salvataggi, peraltro, sarebbero in contrasto con il contestato decreto del ministro Piantedosi, e potrebbero portare ad una pesante ammenda per armatore e equipaggio e far scaturire il fermo amministrativo della nave all’interno del porto di Genova. Ma questo è un capitolo che verrà affrontato una volta messe in sicurezza tutte le persone soccorse.

Nel vertice in prefettura a Genova era stato stabilito che la nave attraccasse al ponte Doria, dove saranno istituite postazioni di polizia e sanitarie per gli sbarchi. Da lì i migranti verranno trasferiti nelle strutture di accoglienza attraverso un servizio di bus disposto dalla prefettura. Ed è proprio l’accoglienza il nodo da sciogliere: a Genova le strutture sono già sovraccariche, con circa mille persone in più rispetto allo scorso anno, e i bandi per reperire nuovi operatori non hanno dato i risultati sperati.

In Liguria, a fine luglio, i richiedenti asilo erano oltre 5.400. L’ultimo sbarco significativo è avvenuto venerdì 11 agosto, quando la Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere, è arrivata a La Spezia con a bordo i naufraghi soccorsi tra le coste nordafricane e la Sicilia la notte fra il 7 e l’8 agosto. Alla vigilia di Ferragosto la prefettura aveva pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse per individuare 50 posti per minori non accompagnati per un periodo di 6 mesi, un appalto del valore massimo di 655.200 euro, con una cifra a minore stimata in 60 euro al giorno. A questo si aggiunge un altro bando prefettizio, finalizzato a rinnovare i contratti in scadenza a settembre per la copertura di 2.500 posti. Sempre meno, però, gli operatori disposti a partecipare, già in seria difficoltà nella gestione degli arrivi precedenti.