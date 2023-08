Telemedicina, dopo due mesi di sperimentazione il servizio per il carcere di Chiavari diventa ordinario

Chiavari. Due mesi dopo il primo teleconsulto erogato dagli Specialisti dell’Ospedale di Lavagna con il medico del carcere di Chiavari durante la visita a un detenuto, il progetto di Telemedicina avviato dall’Asl 4 con la Casa di reclusione di via al Gasometro diventa ordinario.

Infatti, oltre ad aver rodato la prenotazione e l’erogazione delle prestazioni specialistiche da remoto di Medicina Interna e Diabetologia, è stato attivato anche il percorso di Dermatologia, del quale si sono già svolti 4 teleconsulti.

Il progetto prevede ora stabilmente la possibilità per il medico del carcere di prenotare la televisita in queste discipline attraverso l’apposita agenda per poi collegarsi da remoto con gli specialisti dell’Asl 4 e condividere insieme la visita a distanza al paziente detenuto, utilizzando le rispettive postazioni informatiche che consentono anche di caricare i referti, verificare insieme i parametri, eseguire telemonitoraggi e attività di riconciliazione farmaceutica.

L’obiettivo comune è migliorare e incrementare l’assistenza sanitaria già garantita, favorire la centralità della persona nei percorsi di cura, ottimizzando anche le risorse a disposizione.

«Abbiamo rilevato il fabbisogno delle prestazioni specialistiche attraverso i medici dell’Asl 4 impegnati nella medicina penitenziaria e cercato di dare una risposta sfruttando tutte le applicazioni di telemedicina già sviluppate nell’ambito del progetto strategico “Tigullio Luogo di Salute” – dichiarano la Direttrice sociosanitaria Maria Elena Secchi e la Direttrice dei Distretti Sociosanitari, Daniela Mortello -. Dopo aver reso ordinaria la fruibilità di questo servizio, contiamo di attivare a breve anche quello di Psichiatria».

Le prestazioni specialistiche a distanza di Medicina Interna possono essere erogate, su richiesta, tutti i martedì dalle ore 15.00 alle 16.00. Al lunedì, invece, dalle ore 16.00 alle 17.00, i detenuti possono usufruire dei teleconsulti con gli specialisti in Diabetologia dell’Asl 4. Sempre su richiesta, si svolgono anche i teleconsulti dermatologici.

Con questa progettualità l’Asl 4 continua a sperimentare nuove e ulteriori modalità di erogare servizi sociosanitari vicini alle persone e sempre più sostenibile