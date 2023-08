Tamponamento tra due veicoli sulla A12: 6 km di coda

Genova. Un tamponamento tra due auto questa mattina attorno alle 10 nella galleria Camaldoli al km 8 dell’autostrada A12, ha creato una coda che è arrivata sino a 6 km tra Recco e Genova Est in direzione Genova.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze per gli occupanti delle auto, con una donna che ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso, ma il disagio è stato per il traffico trattandosi di un tamponamento in galleria con i mezzi che non potevano essere rimossi senza l’intervento del carro attrezzi.

La corsia si è liberata attorno alle 11:45 e la coda è in diminuzione.