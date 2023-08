Taekwondo, tre atleti liguri campioni del mondo in Corea del Sud

Chuncheon. C’è molta Liguria nella selezione italiana di taekwondo che ha ottenuto grandissimi risultati ai World Taekwondo Beach Championship che si sono svolti dal 18 al 20 agosto a Chuncheon, in Corea del Sud.

Nella patria del taekwondo si sono sfidate le migliori selezioni del mondo a colpi di forme (sequenze di tecniche prestabilite che simulano un combattimento contro più avversari) e freestyle (specialità che unisce alla marzialità del taekwondo l’esecuzione di spettacolari evoluzioni e tecniche di rottura di tavolette di legno).

La squadra azzurra ha sorpreso tutto mettendosi al collo ben 12 medaglie, con 7 ori, 2 argenti e 3 bronzi, spesso finendo davanti a vere e proprie corazzate come i team di casa o la squadra statunitense. Un trionfo che parla anche ligure con tre atleti convocati, Federico Serain, Emanuele Fugazza e Filippo Di Vincenzo, che hanno ottimamente figurato, sia nelle prove individuali che in quelle di squadra.

Serain, classe 2007 in forza alla Scuola Genova, ha ottenuto la medaglia d’argento nelle forme categoria Under 17, sconfitto solo dall’atleta statunitense, ma capace di mettersi alle spalle i due fortissimi thailandesi. Buoni, nella stessa categoria, il quinto posto di Di Vincenzo (Hwasong) e il settimo di Fugazza (Scuola Genova). È il preludio all’apoteosi del freestyle a squadre, dove la nazionale azzurra, composta anche da Fugazza, Di Vincenzo e dallo stesso Serain, sorprende tutti vincendo il titolo mondiale tra gli Under 17 davanti ai due team coreani, da tutti dati per favoriti alla vigilia.

“Siamo orgogliosissimi dei nostri ragazzi e dei risultati che hanno ottenuto in una competizione così importante, si tratta di ragazzi molto giovani ma già in possesso di una marzialità e di una disciplina non comuni, che hanno sacrificato gran parte della loro estate per allenarsi, dimenticando le vacanze e preferendo dure sessioni in palestra nonostante il clima molto caldo. I risultati, però, li hanno premiati e oggi possono festeggiare da campioni del mondo” commenta entusiasta il presidente del Comitato regionale Bruno Delfino.

I mondiali di Chuncheon non chiudono l’estate del taekwondo ligure: dal 24 al 26 agosto a Tallin, in Estonia, si svolgeranno i campionati europei Juniores. Sul tatami, per la Liguria, Anna Fossaceca, Riccardo Pastore e Martina Fantoni daranno la caccia ad una medaglia.