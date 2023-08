Super caldo, al San Martino arrivano condizionatori mobili e scorte d’acqua

Genova. Mentre Genova e i genovesi affrontano i giorni più caldi dell’anno da bollino rosso, nelle strutture ospedaliere vengono presi i primi provvedimenti per tutelare in qualche modo i pazienti ricoverati. In queste ore presso il policlinico San Martino di Genova, infatti, sono in arrivo condizionatori mobili e scorte d’acqua per alleviare la calura di degenti e personale.

A comunicarlo la stessa direzione generale guidata da Marco Prioli che, insieme al direttore sanitario Gianni Orengo, ha riunito stamani delegati dell’Ufficio Tecnico del Policlinico e della Direzione Medica di Presidio: secondo quanto reso noto “sono state intensificate rivelazioni con termoigrometri certificati presso tutti i reparti dell’area ospedaliera attraverso le squadre di professionisti preposte mentre presso la Medicina Generale ubicata al 10° piano lato levante del Monoblocco, da dove sono giunte alcune segnalazioni da parte di utenti che la Direzione Generale ringrazia, sono stati posizionati sistemi refrigeranti mobili”.

Si tratta di una decina di condizionatori mobili che potrebbero essere affiancati dall’installazione di pellicole oscuranti sulle vetrate dei reparti, come già successo in passato. Ma non solo: presso il pronto soccorso sono arrivo scorte supplementari di bottigliette d’acqua, “che saranno direttamente distribuite ai pazienti (anche di passaggio), dagli infermieri e dagli oss, sotto la supervisione del coordinatore infermieristico”.