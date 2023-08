“La carne è carne solo se sei complice”: l’appello del preside del Nautico ai ragazzi dopo lo stupro di Palermo

Genova. “‘La carne è carne’ solo se sei complice”. Inizia così la circolare che Paolo Fasce, preside dell’istituto Nautico San Giorgio di Genova e Camogli, ha deciso di inviare a tutta la comunità scolastica cui fa capo, dagli studenti alle loro famiglie passando per docenti e personale Ata, per prendere posizione sullo stupro di Palermo, scegliendo di parlare a tutti e veicolare un messaggio ben preciso: “La carne è carne – appunto – solo se consideri il corpo di una donna come un oggetto o una cosa di cui disporre, e se sei complice della violenza”.

Nel documento inviato il 21 agosto, all’indomani dalla diffusione della notizia di una violenza sessuale da parte di sette ragazzi su una diciannovenne, Fasce ricorda di essere “il dirigente scolastico di una scuola che ha ancora solo il 12% di studentesse”, e parla di “responsabilità di esprimermi su queste tematiche, autorizzato dal quadro di educazione civica che ogni membro del personale scolastico è chiamato a incarnare”. Riporta poi stralci dei messaggi agghiaccianti che il gruppo di violentatori si è scambiato nelle chat, da cui trapelano, di volta in volta, indifferenza, fierezza, rivendicazione della violenza.

“Ritengo utile pubblicarli perché non è escluso che nelle chat dei nostri figli appaiono commenti e considerazioni che, pur non essendo generati a valle di eventi del genere, possono essere bestialità equivalenti espresse in contesti non degni di attenzione penale, ma il salto in quella direzione è solo questione di casualità ed occasioni”, prosegue il dirigente scolastico. Poi la richiesta, rivolta direttamente ai suoi studenti, di svolgere “il delicato ruolo di bonificatori. Sminare il terreno dai discorsi che poi possono degenerare in atti depravati – prosegue – è molto più facile che opporsi quando queste situazioni si sono accese”.

Confermando la necessità di intervenire, opporsi e rivolgersi alle forze dell’ordine in casi di questo genere, Fasce sottolinea quindi come “le silenziose azioni di prevenzione della degenerazione non consentono di raggiungere visibilità, like e approvazione collettiva perché spesso restano un atto privato invisibile. Restano però indelebili e senza prezzo nella coscienza di chi le compie”.

Un appello ai ragazzi e alle loro famiglie, un richiamo alla responsabilità sociale che ha suscitato un plauso unanime online, e anche il ringraziamento pubblico da parte dell’attivista femminista Nicoletta Agostino, citata a sua volta nella circolare: “In questi giorni di grande turbamento collettivo, mentre la risposta delle istituzioni rimane tragicamente insufficiente e mai a fuoco sul tema culturale, io penso che questo gesto abbia un enorme valore pedagogico e sociale – ha detto Agostino – Messi di fronte a questo orrore ci chiediamo sempre dove siano i padri, i mariti, i compagni, cosa facciano gli uomini, a parte prendere le distanze dai violenti e dirsi corpi estranei a questi fenomeni sistemici. Ecco, per una volta voglio dirlo con un’accezione positiva: non tutti gli uomini”.