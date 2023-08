Genova. Aggredita ai giardini da un uomo che, senza apparente motivo, le si è scagliato contro con una pietra colpendola alla testa più volte. Vittima una donna di 61 anni, che si trova adesso in coma, in condizioni gravissime all’ospedale Galliera. L’aggressore, un 34enne senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia.

I fatti si sono verificati nei pressi dei giardini 10 Maggio, a Struppa. Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, intervenuti in soccorso della donna, l’aggressione è scattata all’improvviso. L’uomo ha impugnato la pietra e si è accanito sulla donna, colpendola ripetutamente, e ha desistito soltanto quando i passanti sono accorsi. A quel punto è scappato, ma la chiamata al 112 era già partita: nel giro di poco tempo sul posto sono intervenute le volanti della questura, che hanno rintracciato l’uomo in via Molassana e lo hanno sottoposto a fermo.

La 61enne è stata invece trasferita in ospedale, inizialmente in codice giallo, ma una volta arrivata al pronto soccorso le sue condizioni sono apparse molto più serie del previsto, e il codice è salito a rosso. La donna è stata subito ricoverata e sottoposta a una serie di esami per accertare la gravità delle ferite alla testa: attualmente in coma, è stata trasferita nel reparto di rianimazione, ma non è escluso che possa essere trasferita al San Martino nelle prossime ore.

Accertamenti sono ora in corso per capire che cosa abbia scatenato l’aggressione, ma dai primi dati raccolti sembra che l’aggressore e la vittima non si conoscessero né si fossero mai incontrati prima: “Temevamo la uccidesse“, hanno riferito le persone che hanno assistito alla scena e sono intervenuti. L’uomo è sotto custodia, e in base alla decisione del pubblico ministero potrebbe dover rispondere di lesioni gravissime o, nel caso peggiore, di tentato omicidio.