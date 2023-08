Pedone investito a Staglieno, caccia al pirata della strada

Genova. Polizia locale sulle tracce del pirata della strada che mercoledì mattina ha investito un uomo mentre stava attraversando in lungobisagno Istria, a Staglieno, e poi è scappato senza prestare soccorso.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9. Il pedone, un uomo di 35 anni, è stato colpito e sbalzato a terra da una macchina che si è poi allontanata. Sul posto sono intervenuti i mezzi della Croce Verde e l’automedica: le condizioni dell’uomo, inizialmente preoccupanti, si sono fortunatamente rivelate non gravi, ed è stato trasferito all’ospedale San Martino in codice giallo.

Presente anche una pattuglia della sezione infortunistica della polizia locale, che ha effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze di chi ha assistito all’incidente. Acquisiti anche i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.

Sempre in mattinata, un altro incidente si è verificato in piazza Petrella, a Certosa, dove un ciclista è stato investito da un’auto, e a Voltri, in via Buffa. Qui si sono scontrate una moto e un’auto: il motociclista è stato portato in codice giallo al Villa Scassi, l’automobilista in verde a Voltri.