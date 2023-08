“Spostati che devo passare”: buttata per terra mentre torna a casa con la spesa muore dopo 3 mesi di agonia. Si indaga per omicidio

Genova. Stava tornando a casa sua in via Fereggiano lo scorso 3 maggio dopo aver fatto la spesa al supermercato quando un uomo in piazza Galileo Ferraris le ha prima urlato di spostarsi per farlo passare e poi l’ha spintonata a terra. Lei G.T., 78 anni, dopo essere caduta battendo la testa si è però rialzata ed è riuscita a tornare in qualche modo a casa.

A notare che qualcosa non andava è stata la donna delle pulizie del condominio che vedendo l’anziana barcollante e la sporta della spesa sporca di sangue e ha chiamato l’ambulanza. Lì per lì però l’anziana, trasportata d’urgenza per un’emorragia cerebrale all’ospedale San Martino, non è stata nelle condizioni di spiegare cosa fosse acceduto.

Medici e famigliari hanno pensato a una caduta accidentale e solo dopo una settimana la donna, che sembrava essersi ripresa, ha sporto denuncia ricostruendo quello che è accaduto: “Un uomo mi è arrivato da dietro urlandomi di spostarmi perché ero troppo lenta e lui doveva passare. Poi mi ha spinto forte e sono caduta a terra. Quando mi sono rialzata non c’era più”. La donna ha anche descritto l’uomo come un “italiano con gli occhi azzurri”. Le condizioni dell’anziana però sono peggiorate e G.T. è deceduta sabato 5 agosto all’ospedale San Martino.

Il sostituto procuratore Daniela Pischetola ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale e disposto l’autopsia. Le indagini, affidate al commissariato di San Fruttuoso, non sono però semplici visto che già una settimana dopo i fatti, quando la donna è stata nelle condizioni di raccontare la violenta aggressione le immagini delle telecamere cittadine, pubbliche e private, erano già state sovrascritte.

Sarà fondamentale a questo punto per gli investigatori trovare testimoni oculari della brutale aggressione, che possano aver aiutato l’anziana a rialzarsi o abbiano visto quella mattina l’uomo fuggire dalla piazza affinché possa essere identificato.