Pensionato muore sulla spiaggia dopo il bagno: secondo decesso in due giorni

Genova. Altra tragedia sulle spiagge genovesi, la seconda in poco più di 24 ore ore: martedì pomeriggio un uomo di 80 anni è morto dopo avere fatto il bagno davanti alla spiaggia di Quartara, a Quarto.

L’uomo, stando a quanto riferito dai testimoni, si è tuffato intorno alle 18 con pinne e maschera, ma durante il bagno si è sentito male e ha chiesto aiuto. Immediato l’intervento di un bagnino, che lo ha aiutato a tornare a riva e ha provato a rianimarlo, ma ogni sforzo è stato purtroppo inutile.

Il magistrato ha già dato il via libera per la restituzione della salma ai familiari. Si tratta, come detto, del secondo decesso registrato sulle spiagge genovesi in due giorni. Lunedì un uomo di 70 anni è morto dopo essersi sentito male in acqua davanti a Punta Vagno: anche in questo caso le manovre di rianimazione sono state, purtroppo, vane.