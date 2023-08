Skymetro, bandita una nuova gara da 3 milioni. Il comitato resta in attesa per il ricorso al Tar

Genova. Nuovo passo avanti per lo Skymetro in Valbisagno, il controverso progetto di prolungamento della metropolitana da Brignole a Molassana. Il Comune di Genova ha appena bandito la gara per il servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva. Si tratta di un passaggio tecnico necessario che costerà complessivamente poco più di 3 milioni di euro, risorse che il Comune può reperire all’interno del pacchetto di finanziamenti da 398 milioni concesso dal ministero dei Trasporti su più annualità fino al 2036. La scadenza per le offerte è fissata al 20 settembre.

Il traguardo più atteso in realtà è il completamento dello studio di fattibilità (già sviluppato in parte da InArPro nel 2022) da parte del raggruppamento formato da Systra Sotecni, Italferr, Sws Engineering, Land Italia e Architecna. Il documento dovrebbe essere pronto ad agosto, visto che l’assessore comunale Matteo Campora ne ha annunciato la presentazione al pubblico a settembre attraverso la piattaforma Dialoghi in città gestita dall’Università di Genova. Le stesse aziende sono state incaricate di redigere anche il progetto definitivo su cui si baserà la valutazione di tutti gli enti preposti a rilasciare pareri e autorizzazioni sull’opera.

Resta in attesa il comitato Opposizione Skymetro – Valbisagno Sostenibile, che a quasi un anno dalla nascita ha raccolto migliaia di euro per finanziare iniziative legali. Un assist indiretto è arrivato dalla Regione che, attraverso un contestato blitz estivo durante la sessione di bilancio, ha modificato il regolamento per ovviare al divieto di costruire a meno di 10 metri dagli alvei dei torrenti. Tuttavia gli avvocati del comitato hanno consigliato di impugnare il provvedimento solo quando verrà applicato, contestando l’eventuale incompatibilità con la normativa sovraordinata. E quindi, al momento, è tutto fermo in attesa delle prossime mosse dell’amministrazione.

Sul punto si sono scagliati gli ambientalisti e le opposizioni, rinfacciato alla maggioranza politica di Toti e Bucci di ignorare la sicurezza idrogeologica e di mettere a rischio gli abitanti. Dal canto suo l’assessore Campora ha garantito che non verranno costruiti piloni né altre strutture nel Bisagno, indicando perciò come “superato” il contenuto dello studio preliminare di InArPro, che ad oggi l’unico documento pubblico su un’opera destinata a cambiare profondamente la Valbisagno.