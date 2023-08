Si perdono, in ciabatte, sul Monte Moro: recuperati stanotte dai vigili del fuoco

Genova. Hanno affrontato, con un po’ di leggerezza e senza le calzature adatte, il sentiero sul Monte Moro e si sono persi.

Il buio e le temperature non proprio estive hanno fatto il resto, rendendo impossibile per tre ragazzi il rientro in modo autonomo.

I vigili del fuoco li hanno raggiunti attorno alle 3,30 di stanotte quando ormai uno dei tre, una ragazza, non riusciva più a camminare tra stanchezza, paura e soprattutto le ciabatte ai piedi.

L’avventura notturna è comunque terminata positivamente grazie all’intervento dei soccorsi.