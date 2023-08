Si addormenta su un materassino e la corrente lo porta al largo, salvato a due miglia dalla costa

Varazze. Weekend di intenso lavoro per il personale della guardia costiera anche a causa del peggioramento delle condizioni meteo marine.

Curioso e fortunatamente concluso senza gravi conseguenze il recupero di un bagnante al largo di Varazze, che alle prime luci del giorno dormiva su un materassino a circa due miglia dalla costa.

Il giovane è stato avvistato all’alba da un diportista che ha segnalato prontamente la situazione alla sala operativa della guardia costiera.

La motovedetta CP 863 ha recuperato a bordo il turista e lo ha affidato alle cure del personale del servizio sanitario 118.

