Sestri ponente, a fuoco l’ultimo piano di un edificio in via Cavalli: un uomo intossicato per salvare il proprio gatto

Genova. Incendio questa mattina in appartamento a Sestri Ponente, via Gian Giacomo Cavalli 3.

A prendere fuoco per ragioni da accertare l’appartamento al sesto piano. Sul posto sono intervenuti due equipaggi della Croce verde di Sestri ponente, i vigili del fuoco con 4 squadre e la polizia locale per la regolazione del traffico.

Il palazzo è stato temporaneamente evacuato per il fumo. Un uomo che ha tardato ad uscire per salvare il proprio gatto, è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Non è intubato ma sarà sottoposto alla camera iperbarica per aver respirato molto fumo. Il mio, come si vede dalla foto, è salvo.