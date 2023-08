Sestri Levante, lunedì al via il 41esimo Festival estivo di musica da camera

Sestri Levante. Lunedì 7 agosto avrà luogo il concerto inaugurale del Festival Estivo di Musica da Camera, organizzato dal Comune di Sestri Levante, dall’Associazione Musicale Ars Antiqua, e da Mediterraneo Servizi. Il Festival estivo giunge alla 41a edizione, confermandosi come una delle manifestazioni di punta della nostra regione.

Dichiara Giuseppe Ianni, assessore al Turismo e agli Eventi del Comune di Sestri Levante: “Il Festival Estivo di Musica da Camera è tra gli appuntamenti più longevi del palinsesto di Sestri Levante atteso non solo dagli appassionati del genere ma da numerosi cittadini e turisti entusiasti di partecipare ad una serata di grande musica classica in una cornice unica come il Convento dell’Annunziata. Come amministrazione riteniamo fondamentale sostenere e promuovere eventi di questo tipo a porte aperte, in grado di avvicinare le persone alla cultura”.

Nonostante i tempi organizzativi stretti è stato massimo lo sforzo degli organizzatori, per offrire ancora una volta un calendario di grande interesse, con interpreti di rilievo internazionale.

Straordinariamente coerente il percorso dei tre appuntamenti, che presenteranno un repertorio articolato tra ‘700 e ‘800, secoli molto fecondi per la musica da camera.

Il concerto di apertura, il 7 agosto alle ore 21,15 presso il Complesso dell’Annunziata di Sestri Levante, sarà interamente dedicato ad uno dei giganti del classicismo: Franz Joseph Haydn. Del grande compositore austriaco verranno presentati tre Trii dedicati al particolare organico flauto, violoncello e pianoforte. Nel catalogo cameristico di Haydn il genere del Trio con pianoforte è quantitativamente presente con oltre trenta numeri d’opera. Si tratta di composizioni che, sebbene coprano complessivamente l’arco di circa un trentennio, risalgono per la maggior parte al periodo fra il 1784 e il 1796 e appartengono quindi alla produzione più matura dell’autore. Le esecuzioni saranno affidate al Trio Haydn composto da Ubaldo Rosso al flauto, Milena Punzi Anfossi al violoncello e Andrea Vigna-Taglianti al pianoforte. Dopo gli studi con prestigiosi docenti hanno intrapreso una carriera concertistica che li ha portati ad esibirsi in Italia, Europa, USA, Canada, Guatemala, Messico, Malesia, Tasmania, Israele, collaborando con prestigiose istituzioni quali il “Teatro alla Scala” di Milano, l’Orchestra della RAI di Torino e l’Orchestra della RTSI di Lugano.

Il successivo appuntamento, programmato martedì 22 agosto è intitolato “Nuove vie della musica da camera”. Il programma presenta due assoluti capolavori: il quartetto in sol min. K 478 per pianoforte e archi di Mozart, che tra i primissimi ha utilizzato questo organico. Organico altrettanto originale per il successivo brano, un vero “monumento” della storia della musica: il celebre Quintetto “La Trota” di Franz Schubert, per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso. Il nome deriva da un movimento della composizione che utilizza il tema di un delizioso lied dello stesso autore, intitolato appunto “La Trota”, per un ciclo di variazioni. È una composizione amatissima dagli appassionati, ma di raro ascolto dal vivo, per la particolarità dell’organico. A calcare il palco della Sala Agave sarà il Quintetto Akedon, composto dal pianista Valter Favero, dal violinista Carlo Lazari, dal violista Silvestro Favero, dal violoncellista Giuseppe Barutti e dalla contrabbassista Patrizia Pedron. Tutti i concertisti vantano una prestigiosa attività internazionale, con esibizioni per i più importanti festivals e nelle più importanti sale da concerto: Gran Teatro “La Fenice” di Venezia, il Teatro La Scala di Milano, Wiener Muiskverein, la Philarmonie di Berlino, la Salle Gaveau di Parigi, la Sala Simon Bolivar e il Teatro Teresa Carreno di Caracas, il Teatro Nazionale di Riga, il Teatro dell’Opera di Praga, la Tokio Suntory Hall, la Tokio Opera Hall, la Gulbekian Musichall di Lisbona, Center of Performing Tel Aviv, il JerusalemTheatre, Festival Internazionale di Spoleto, Festival Galuppi di Venezia, Kazhakh National University of Arts di Astana (KZ).

Di grande interesse e prestigio anche il concerto che chiuderà il Festival, mercoledì 30 agosto (“Due grandi compositori trentenni a confronto” il titolo della serata), sempre alle 21,15: ancora una volta sarà una formazione di raro ascolto, il quartetto pianoforte e archi, che vanta un repertorio straordinario.

Protagonista della serata sarà il Quartetto Agorà (Agorà è la piazza centrale della polis greca, il luogo in cui tutti si ritrovano, si scambiano opinioni e idee. Vi si trova ciò che si vuole, basta cercare un poco) composto da quattro docenti del Conservatorio di Musica “G. Rossini” di Pesaro. I componenti sono vincitori di concorsi nazionali e internazionali. L’attività concertistica li ha portati ad esibirsi in Italia Europa, Stati Uniti, e numerosi altri paesi. Individualmente hanno collaborato con le più importanti istituzioni musicali, quali La Scala di Milano, S. Cecilia a Roma, La Fenice di Venezia, Amici della Musica a Firenze, A. Scarlatti di Napoli, l’Orchestra della RAI, l’Orchestra Arturo Toscanini, l’Orchestra dell’Arena di Verona, l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, New York Philarmonic, collaborando con i più celebri direttori d’orchestra, quali Giulini, Sinopoli, Solti, Previn, Abbado, Sawallisch, Ozawa, Chung, Davis, Imbal, Mehta. Masur. Accanto alla prestigiosa carriera internazionale, affiancano l’attività didattica, in Conservatorio e come titolari di masterclass in Italia, Europa, Giappone, Stati Uniti e Sud America. Il programma prevede due straordinari quartetti per pianoforte e archi: l’op. 47 di Schumann e l’op. 15 di Fauré.

Dichiara Camilla Capozzi, direttore operativo di Mediaterraneo Servizi “Siamo felici di ospitare al Convento dell’Annunziata la 41° edizione del Festival Estivo di Musica da Camera che richiama tradizionalmente un vasto pubblico di cultori del genere. Mediaterraneo Servizi, in collaborazione con il Comune di Sestri Levante, continua il suo impegno nella promozione e nel sostegno di iniziative di valore culturale che arricchiscono l’offerta turistica della città con appuntamenti di qualità.”