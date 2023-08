Sestri Levante, la piscina olimpionica resta riservata al nuoto: si pensa alla copertura

Sestri Levante. La piscina olimpionica esterna di Sestri Levante è salva. Durante la seduta del consiglio comunale di lunedì 28 agosto, è stata approvata la revoca della deliberazione n.55 del 22 luglio 2022 – Nuovi indirizzi per l’affidamento della gestione dell’impianto natatorio comunale di Sestri Levante approvata dalla precedente amministrazione e con cui si proponeva la trasformazione della piscina olimpionica esterna in una vasca ludico-acquatica.

L’amministrazione Solinas si è impegnata nel mantenimento dell’attuale vasca esterna da 50 metri che consentirà di preservare la vocazione sportiva della piscina comunale.

Nel corso della seduta del consiglio comunale è stato inoltre approvato un ordine del giorno della maggioranza in cui l’Amministrazione si è assunta l’impegno di incaricare gli uffici competenti per uno studio di fattibilità economica sulla possibilità di copertura della vasca esterna, anche valutando il ricorso a eventuali proposte di project financing. Ciò consentirebbe di sfruttare la piscina olimpionica anche nei mesi invernali, con positive ricadute anche dal punto di vista turistico.

“Sono davvero tanti gli atleti professionisti, agonisti e non, provenienti da tutto il comprensorio e da altre regioni, che negli ultimi anni hanno utilizzato la piscina di Sestri per gli allenamenti durante la buona stagione – spiega il sindaco Francesco Solinas – tra cui anche alcuni campioni come Razzetti e Stochino. L’idea del parco acquatico era nata per per sostenere gli alti costi di gestione dell’impianto, ma ciò avrebbe comportato la perdita di una struttura importante e unica nel Tigullio. Con questa decisione vogliamo mantenere la vasca esterna da 50 metri e la vocazione sportiva dell’impianto permettendo quindi a tutti coloro che praticano il nuoto a qualsiasi livello e a coloro che vogliono avvicinarsi a questo sport, la possibilità di cimentarsi in una vasca olimpionica da 50 metri. Per il prossimo periodo l’Amministrazione si impegnerà nel garantire le attività natatorie per il bene della città. Per il futuro intendiamo mantenere la collaborazione privato-pubblico nella gestione della piscina anche accogliendo eventuali proposte provenienti dagli operatori. In questo senso, abbiamo già avuto colloqui con l’attuale gestore che nel corso del tempo ha dato prova della propria competenza e con cui abbiamo condiviso la decisione di non affrontare quelle modalità di rifacimento dell’impianto”.