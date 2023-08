Sestri Levante: condannato a 5 anni per violenza sessuale, cinquantenne in carcere

Genova. I carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 50 anni di Sestri Levante, condannato in via definitiva per una violenza sessuale commessa nel 2015.

L’uomo è stato condannato a 5 anni di carcere, e nei giorni scorsi i militari hanno dato esecuzione al provvedimento. Rintracciato, è stato quindi traferito nel carcere di Pontedecimo.

Trasferito in carcere anche un 40enne residente a Sampierdarena sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali per reati contro il patrimonio. La misura è stata revocata dal tribunale di sorveglianza di Genova dopo che la moglie ha denunciato una serie di episodi di violenza, e così i carabinieri lo hanno arrestato e portato a Marassi.