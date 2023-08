Sestri Levante, al via oggi fino al 30 settembre il nuovo bus navetta circolare gratuito

Sestri Levante. Da oggi, 1° agosto, parte il nuovo servizio autobus circolare interno a Sestri Levante, con percorso dal centro storico a Riva Trigoso, passando per i quartieri di Pila e della Lavagnina e toccando il park di Sant’Anna e i parcheggi di cintura di Via Baden Powell e Parco Mandela.

La navetta circolerà tutti i giorni, dalle ore 8 alle ore 23, ogni ora per un totale di dodici corse giornaliere con sole due pause, alle ore 15 e alle ore 19.

Il tragitto nel dettaglio: l’autobus partirà da Piazza Matteotti, percorrerà Viale Mazzini fino al park Sant’Anna. Proseguirà poi su Via Baden Powell, Via Nazionale, transitando vicino al campo sportivo Sivori, successivamente passerà in Via Aurelia e terminerà la sua corsa al capolinea di Riva Trigoso. Nella tratta verso il centro cittadino, il bus fermerà anche in Via Tino Paggi e Piazza Sant’Antonio.

Il servizio, erogato in collaborazione con l’azienda di trasporto pubblico Amt, sarà attivo fino al 30 settembre e sarà gratuito per tutti, residenti e turisti.

“A due mesi dall’insediamento della nuova amministrazione, con l’attivazione del bus circolare – dichiara il sindaco Solinas – diamo seguito ad un altro degli impegni assunti in campagna elettorale. Il servizio navetta gratuito interno alla città consentirà a residenti e non di spostarsi liberamente fino al centro di Sestri senza impiegare il proprio mezzo privato. Tutto questo avrà evidenti ricadute positive anche sulla diminuzione del traffico che grava sul centro storico, soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana, momenti in cui, nel periodo estivo, spesso la disponibilità di posti auto e motorini non è sufficiente. In questa direzione si inserisce anche la recente creazione di 70 nuovi posti moto nel parcheggio Sturla, sulla copertura del torrente Gromolo, in corrispondenza del lungomare”, prosegue il sindaco.

“Desidero ringraziare la direzione di Amt per la fattiva collaborazione, che ci ha permesso di attivare un servizio importante per tutti coloro che amano vivere Sestri e il suo territorio. Il servizio, come detto, sarà attivo fino al 30 settembre. Al termine di questi due mesi ne valuteremo l’efficacia e l’utilità in vista della prossima stagione estiva”, conclude Solinas.