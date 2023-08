Servizio civile digitale, quattro posti in Liguria con Confcooperative

Liguria. È stato pubblicato nei giorni scorsi il bando per il Servizio Civile digitale: saranno selezionati 4.629 giovani tra i 18 e 28 anni, da impiegare in 213 progetti, afferenti a 76 programmi di intervento di Servizio civile digitale da realizzarsi in Italia, già finanziati con Decreto del Capo Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale del giorno 4 luglio 2023, n. 595. La scadenza per la presentazione delle domande è il prossimo 28 settembre.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. I progetti hanno una durata di 12 mesi. L’avvio in servizio è previsto entro il 28 dicembre 2023. È aumentato l’importo mensile del rimborso ai volontari, che è ora pari ad € 507,30.

Una novità significativa introdotta quest’anno è la previsione, a partire dal 22 giugno – data di entrata in vigore del testo del Decreto, di una riserva di posti pari al 15% in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il Servizio Civile Universale senza demerito, nei concorsi pubblici banditi dalle pubbliche amministrazioni per le assunzioni di personale non dirigenziale e dalle aziende speciali e istituzioni strumentali all’attività degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 267 del 2000.

I quattro posti di Confcooperative in Liguria, uno per ciascuna provincia, sono così suddivisi: uno nella sede di La Spezia di Confcooperative, uno nella sede di Genova, uno nella sede di Savona e uno presso la coop Eureka di Imperia, che è anche incaricata del coordinamento del progetto.

Il servizio ha come obiettivo promuovere la crescita, l’autonomia e l’integrazione dei cittadini attraverso la conoscenza della rete e l’utilizzo consapevole dei suoi contenuti favorendo la concreta diffusione della cultura digitale in tutte le comunità coinvolte con particolare attenzione al coinvolgimento delle persone più fragili che, per età o per opportunità, sono escluse dalla transizione digitale. Si intende quindi contribuire, tramite servizi di facilitazione digitale, alla formazione di cittadini digitali consapevoli con l’offerta di una informazione gratuita, pluralista e affidabile contrastando il digital divide e favorendo l’accrescimento delle competenze digitali dei giovani.

Questo avverrà attraverso diversi strumenti: dall’analisi dei bisogni alla mappatura dei servizi attivi e da attivare, informazione sui rischi, attivazione di sportelli informativi per la facilitazione digitale.

Non è necessario essere esperti “nerd” per partecipare alle selezioni, bastano buone competenze digitali di base, che saranno valutate dalla commissione di selezione insieme alle abilità relazionali. Per questo la valutazione dei candidati sarà fatta su numerose attitudini, non soltanto su titoli di studio specifici. La cooperativa sociale Eureka è il partner di riferimento del progetto. Ricordiamo inoltre che spesso l’attività svolta nel corso del servizio civile si trasforma in una vera e propria occupazione, alla fine dei 12 mesi.

Per partecipare è necessario essere cittadini italiani, oppure di uno degli altri stati dell’Unione Europea, oppure cittadini di stati extra UE, regolarmente soggiornanti in Italia. Al momento della presentazione della domanda, i candidati devono avere compiuto 18 anni e non superato il ventottesimo anno di età e non devono avere riportato condanne a pene superiori di un anno, in via definitiva, per delitti contro la persona, connessi alle armi o al terrorismo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Mirko Marino al numero 38009022871 – mirko.marino@jobel.it.