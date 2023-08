Serie D, un ritorno e una conferma per il Ligorna

Genova. Un ritorno e una conferma per il Ligorna che la prossima stagione potrà contare sulle prestazioni dell’attaccante Alberto Gomes e dell’esterno Matteo Gualtieri.

Alberto Gomes de Pina all’anagrafe, classe ’93 di nazionalità portoghese ma nato in Guinea-Bissau, muove i suoi primi passi nell’Academia Vitalaise, in Africa, prima di passare successivamente tra le fila di Padova, ChievoVerona e Sassuolo. Terminata la sua esperienza nel settore giovanile comincia la sua carriera tra i grandi, tra l’allora Seconda Divisione di Lega Pro e l’attuale Serie D.

Tantissime le sue esperienze, tra le quali anche una stagione al Ligorna nel 2020/21, nella quale realizzò 12 goal in 36 presenze. In totale 13 goal in Serie C e 74 goal in Serie D per il bomber portoghese. Da segnalare anche la sua esperienza con le nazionali U21 e U20 portoghese. Soprattutto la seconda, con cui Aladje disputò il Mondiale nel 2013 sotto la guida di Edgar Borges, segnando tre reti contro Nigeria, Corea del Sud e Cuba.

“Sono contentissimo di ritornare a casa – commenta Gomes – Ringrazio il presidente e il direttore per questa opportunità e per lo staff tecnico per la fiducia. Non vedo l’ora di cominciare”.

Per quanto riguarda invece Matteo Gualtieri, per lui sarà il secondo anno in biancazzurro. Terzino classe ’02, nonostante la giovane età, vanta già esperienze importanti nel campionato di Serie D. Cresciuto nel settore giovanile della Virtus Entella, nelle ultime stagioni ha vestito la casacca del Derthona, del Fano, del Sestri Levante e del Ligorna, collezionando la bellezza di 96 presenze e quattro goal tra il Girone A e F di Serie D.

“Sono davvero contento di fare ancora parte di questa società, dove c’è ambizione e voglia di fare bene – dichiara Gualtieri -. A dimostrazione di questo, la scelta di affidare la squadra al mister Lunardon, è un chiaro segnale di come la realtà Ligorna voglia continuare ad alzare ancora l’asticella. Ringrazio il presidente e il direttore per la fiducia, farò il possibile per ripagarla”.