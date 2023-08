Serie D: Lavagnese, si accasa Giammarresi

Lavagna. La Lavagnese, tornata dopo un solo anno nel campionato interregionale calcistico di Serie D, tessera Mattia Giammarresi, difensore centrale classe 2004.

Giammarresi proviene dalla Virtus Entella, dopo aver effettuato tutta la preparazione con la prima squadra e aver anche esordito nella scorsa stagione in Serie C coi chiavaresi.

Nel suo curriculum settore giovanile del Genoa e della Virtus Entella, poi 17 presenze in Primavera, 3 in Coppa Italia di Serie C e una in C.

I bianconeri proseguono intanto la preparazione. Mercoledì 9, al pomeriggio, prevista un’amichevole contro la Carrarese.