Serie D, due giovani innesti per il Ligorna: dall’U18 del Genoa arrivano Vultaggio e Lurani

Genova. La Società SCD Ligorna 1922 ufficializza altri due giovani innesti in vista della nuova stagione, ormai alle porte: Gianluca Vultaggio e Riccardo Lurani.

Rispettivamente laterale sinistro e difensore, entrambi classe ’05, Vultaggio e Lurani provengono dalla squadra U18 del Genoa e disputeranno il loro primo campionato di Serie D.

Queste le dichiarazioni di Gianluca Vultaggio: “Sono contento della chiamata del Ligorna. Dopo due stagioni difficili sono venuto qua per riconfermarmi e per dare il meglio per la squadra. Voglio e vogliamo raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata”.

Gli fa eco Riccardo Lurani: “Mi aspetto una grande stagione con il Ligorna. Vogliamo puntare agli obiettivi che la squadra si è prefissata. Sono contento di essere in biancazzurro, in una grande squadra con grandi giocatori”.