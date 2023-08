Vasco Regini è stato il colpo ad effetto del Sestri Levante, che si appresta a disputare il campionato di Serie C dopo un anno record con vittoria della Serie D e della poule Scudetto.

Intervistato ai microfoni del club, Regini ha spiegato le ragioni del suo arrivo sul vascello dei corsari: “Mi sto trovando molto bene. Ho fatto questa scelta perché volevo tornare in Liguria, dove ho giocato per molto tempo. Il gruppo mi ha accolto benissimo. Ci sono tanti giovani insieme a qualche elemento di esperienza”.

Il difensore ha legato il suo nome alla Sampdoria. Classe 1990, ha giocato con i colori blucerchiati dal 2013 al 2019 con una brevissima parentesi al Napoli. Poi due ritorni alla Samp (19/20 e 20/21) dopo i prestiti alla Spal e al Parma. Nel suo curriculum, anche il Cesena, il Foggia e l’Empoli. Nelle ultime due stagioni, ha giocato nella Reggina (Serie B) e nel Rimini (Serie C).

Tante presenze anche in Serie A che rappresentano un bagaglio d’esperienza fondamentale per una formazione neopromossa e con una rosa composta da tanti giovani: “Ci sono tanti giovani bravi. Noi più esperti dobbiamo consigliarli e, soprattutto, essere un esempio. Dare l’esempio, in positivo, è ciò che funziona di più”.

La squadra corsare di mister Enrico Barilari è stata inserita nel Girone “B”. Un raggruppamento che molti definiscono “girone di ferro”, quasi una serie cadetta bis. “Penso che il girone sia più difficile dello scorso anno viste le squadre che sono retrocesse dalla Serie B. Tuttavia, la Lega Pro insegna più di altri campionati che le previsioni sulla carta possono essere facilmente ribaltate. Solo le primissime posizioni sono prevedibili”.

Le prime gare di campionato casalinghe non saranno al “Sivori” di Sestri. La squadra giocherà allo Stadio dei Marmi di Carrara in attesa che vengano completati i lavori nello stadio di casa. “Spero che per quanto possibile i nostri tifosi siano presenti. Trarremo forza dal loro tifo”, conclude Regini.

Il Sestri Levante esordirà il 1 settembre in trasferta contro il Città di Pontedera, calcio di inizio alle ore 20:45. Il 9 settembre alle ore 18:30 sfida casalinga contro la Lucchese. Ma i riflettori sono già puntati alla terza giornata: sabato 16 settembre alle 20:45 ci sarà il derby Sestri Levante vs Virtus Entella al Comunale di Chiavari. Una sfida che promette scintille e che come antipasto ha avuto il secco “no” della tifoseria della Virtus alla possibilità che i corsari giocassero le prime in casa nello stadio biancazzurro.

La prima giornata

Carrarese vs Fermana; Gubbio vs Pineto; Lucchese vs Perugia; Pontedera vs Sestri Levante; Rimini vs Arezzo; Pescara vs Juventus Next Gen; Recanatese vs Torres; Spal vs Vis Pesaro; Virtus Entella vs Ancona; Olbia vs Cesena.