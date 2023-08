Serie C, calendario: subito derby Entella-Sestri Levante, seguono le altre avversarie

Golfo del Tigullio. Resi noti della Federazione i calendari dei tre rispettivi gironi nazionali del prossimo campionato calcistico professionistico di Serie C, stagione sportiva 2023/2024.

Entrambe le squadre genovesi, vale a dire Virtus Entella e Sestri Levante, sono state inserite nel girone “B”.

Geograficamente il campionato, a venti squadre, comprenderà principalmente il centro Italia, oltre a Romagna e Sardegna.

In l’ordine alfabetico, l’avversarie dei biancoazzurri chiavaresi e dei rossoblù corsari. Ancona, Arezzo, Carrarese, Cesena, Fermana, Gubbio, Juventus “B” Next Generation, Lucchese, Olbia, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Recanatese, Rimini, Spal, Torres e Vis Pesaro.

Il via è previsto per domenica 3 settembre. Esordio casalingo per la Virtus Entella contro l’Ancona. Il Sestri Levante bagnerà invece il suo esordio in trasferta a Pontedera.