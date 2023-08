Serie B, Sampdoria vs Ternana LIVE: La Gumina segna dagli 11 metri

TERNANA 0 vs SAMPDORIA 1 (4’ La Gumina)



29’ Colpo improvviso di La Gumina che dopo un ottimo controllo riesce a calciare dritto in porta e a beffare la difesa che si aspettava il tocco verso Depaoli liberissimo sulla fascia. Attento invece Iannarilli che ci mette più di una pezza.

28’ Si riprende, fallo di La Gumina su Celli che riesce così a fermare l’azione doriana.

25’ Cooling Break alla metà del primo tempo, anche il caldo si fa sentire in campo in questa calda e afosa estate.

24’ Diakhite prova a fermare Murru ma é troppo agile e riesce, grazie ad un gioco di gambe, a prendere il fallo da una mattonella veramente insidiosa. Schema di Verre, pallone nel cuore dell’area di rigore recuperato però dai giocatori di casa.

23’ Depaoli prova a pescare dentro La Gumina, Proietti respinge in calcio d’angolo rischiando quasi l’autogol.

20’ Squadre che si contendono il pallone a centrocampo, sfera quasi sempre però nei piedi dei giocatori genovesi. La Ternana é molto più pungente in fase di pressing, non molto bene in fase di costruzione a contrario dei ragazzi di Pirlo che, a gran voce, chiede da inizio partita uno stile di gioco veloce e rasoterra.

16’ Che brivido per la Doria! Falletti, da vero numero 10 scarta quasi tutta la difesa blucerchiata, mette a sedere Bereszynski e calcia verso la porta: conclusione ad un metro dalla traversa.

13’ Cacio d’angolo per la Sampdoria che si sta rendendo veramente pericolosa con Pedrola e Depaoli sulle fasce. Schema dall’angolo, paio di scambi e pallone alto che viene ammorbidito da Ferrari. Sempre il difensore poi cerca La Gumina dentro ma il pallone è troppo difficile per lui.

11’ Partita molto stazionaria al momento, ma la Ternana chiede a gran voce un rigore dopo un contatto di Verre su Corrado.

4’ Gol di La Gumina, subito in vantaggio la Doria: pallone a destra, portiere a sinistra, e i giocatori possono andare ad esultare sotto i propri tifosi.

2’ Subito possibile calcio di rigore della Samp, rimasto a terra Verre dopo il contatto di Celli: sarà rigore.

1’ Su inizia, primo pallone della Sampdoria in questa Serie B.

Ecco le formazioni della partita:

Sampdoria: Stankovic, Bereszynski, Ferrari, Murru ,Giordano , Benedetti, Yepes, Verre, Depaoli, La Gumina, Pedrola.

Allenatore: Pirlo

Ternana: Iannarilli, Diakite, Bogdan, Celli, Casasola, Damian, Proietti, Favasuli, Corrado, Falletti, Ferrante.

Allenatore: Lucarelli

Arbitro: Di Marci di Ciampino Assistenti: Prenna di Molfetta e Severino di Campobasso. Quarto ufficiale: Emmanuele di Pisa

Terni. Prima partita della stagione, i blucerchiati di Andrea Pirlo si trovano subito in trasferta contro una squadra ostica: la Ternana di Lucarelli. Prima grande prova del campionato per ambo le squadre, soprattutto per l’ex campione mondiale Pirlo che, con questa nuova sfida in Serie. Con la Sampdoria, cercherà in questa stagione di conquistare il campionato di Serie B: la Samp sarà sicuramente una delle favorite.