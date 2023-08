Sampdoria, Pirlo soddisfatto dopo la prima vittoria stagionale: “ Possiamo disputare un buon campionato”

Terni. Buona la prima per i ragazzi di Pirlo che sono riusciti ad imporsi contro un ostica Ternana. La squadra di Lucarelli infatti non si è arresa, complice anche il grande tifo arrivato dagli spalti. Di Salvatore risponde ai gol di La Gumina e Depaoli, ma la rete del -1 arriva solamente al 91’ minuto.

Il gioco di Pirlo si vede benissimo in campo: la palla gira senza troppi fronzoli e ben attaccata al terreno, con il tecnico ex Juve pronto a rimproverare i suoi ad ogni palla lanciata a campanile in mezzo al campo. Ottima organizzazione tra i reparti, con le mezzale Benedetti e Verre sempre pronte a far salire la squadra. Non troppo bene la difesa, soprattuto Bereszynki: i palloni persi in difesa arrivano quasi sempre da lui, si intravedeva molta incertezza.

Il nuovo allenatore doriano ha voluto spendere buona parole sulla sua nuova squadra ai microfoni di SkySport: “Non partiamo sicuramente tra i favoriti, siamo in costruzione, una squadra giovane partita da poco. Siamo la Sampdoria, daremo filo da torcere a tutti e ci giocheremo le nostre carte per arrivare il più in alto possibile. Però non vogliamo regalare sogni inutili alla gente, sappiamo che abbiamo bisogno di tempo. Possiamo disputare un buon campionato”.

Il tecnico ha poi voluto rispondere ad una domanda personale, rivolta al Pirlo “allenatore” e alle sue due esperienze passate sulle panchine di Juventus e Karagümrük: “Non è cambiato nulla rispetto alla mia prima esperienza alla Juventus: era la mia prima esperienza dal nulla. La Turchia è stata un’esperienza importante e positiva, mi ha dato la possibilità di sperimentare tante cose e crescere. Sto riproponendo questo alla Sampdoria cercando di fare un calcio propositivo come avevo cercato di fare al primo anno alla Juventus. La mentalità e la voglia di fare calcio non cambia, gli interpreti sono diversi”.