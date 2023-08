Serie B, le decisioni del Tar del Lazio: ammesso il Lecco, fuori la Reggina

Roma. Tra gli avversari della Sampdoria nel prossimo campionato di Serie B ci sarà anche il Lecco. Il Tar del Lazio ha infatti accolto il ricorso presentato dalla società lombarda che potrà così partecipare al campionato cadetto.

Inizialmente il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni aveva deciso di escludere il club dalla categoria, in quanto aveva presentato in ritardo i documenti riguardanti lo stadio Euganeo di Padova, ovvero l’impianto che ospiterà le partite casalinghe del Lecco (il Rigamonti-Ceppi non è a norma per la Serie B). Oggi, però, il Tar ha ribaltato la decisione.

E se il Lecco può sorridere, per la Reggina arrivano invece cattive notizie. In questo caso il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso della squadra calabrese, dichiarandolo “improcedibile”. Le motivazioni verranno rese note entro agosto. Una decisione, però, non ancora definitiva: a dire l’ultima parola sarà il Consiglio di Stato.

Nel caso in cui verrà confermerà la decisione del Tar, secondo graduatoria, sarà il Brescia a prendersi l’ultimo posto rimasto in Serie B per la stagione 2023-24. A tal proposito, domani (4 agosto), il Consiglio federale della Figc comunicherà quali squadre saranno ammesse al campionato e completeranno quindi la lista, ora con due tasselli vacanti.