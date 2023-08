Scuola e ritardi nei pagamenti dei supplenti, un’insegnante genovese scrive ai ministri Valditara e Giorgetti

Genova. Sono migliaia in tutta Italia da Nord a Sud gli insegnanti supplenti delle cosiddette ‘supplenze brevi’ (quelle di durata inferiore all’anno scolastico) che anche quest’anno si ritrovano con stipendi che non arrivano per le ore di docenza svolte. Ritardi anche di tre mesi o quattro mesi che non possono non pesare sul bilancio delle famiglie, per non parlare di quelle monoreddito. Il ricorso ai sindacati o le diffide ai ministeri spesso non sono sufficienti a sbloccare una situazione che tende a ripetersi nel tempo come racconta Annalisa Zucco, insegnante genovese che ha scritto una lettera aperta ai ministri Giancarlo Giorgetti e Giuseppe Valditara.

Ill.mi Signori Ministri,

mi chiamo Annalisa Zucco, sono stata una farmacista per molti anni, mi sono dedicata al mio lavoro con passione e dedizione fino a quando, nel 2019, decisi di lasciare la mia professione, un contratto ormai decennale a tempo indeterminato, a pochi passi da casa, per l’insegnamento, il mio primo grande amore. Con il mio diploma, l’abilitazione all’insegnamento, una vita spesa per dedicarmi ai più piccoli tramite associazioni di volontariato, da quattro anni sono quindi entrata a fare parte del complesso mondo del precariato che non mi ha spaventato e non mi spaventa tuttora, perché dietro a tutta l’incomprensibile burocrazia per un’assunzione stabile, c’è la volontà di fare quello che ritengo il lavoro più bello al mondo…poter stare a contatto con “La Vita”.

Ho investito in corsi di aggiornamento e preparazione ai concorsi che, spero, escano a breve.

Oggi mi chiedo però una cosa… è davvero possibile che gli insegnanti precari, da Nord a Sud, si debbano trovare nella situazione di elemosinare gli stipendi e incrociare le dita nella speranza che arrivino a fine mese?

Rispondeteci voi per favore. Siamo ad agosto e gran parte di noi deve percepire ancora le mensilità di maggio e giugno.

Quest’anno è andata anche bene, e sono naturalmente sarcastica, l’anno scorso le mensilità di inizio scuola sono state versate a marzo e via di seguito.

Insegnanti precari e insegnanti di ruolo dovrebbero avere stessi diritti e stessi doveri, non solo sulla carta. Credo di parlare a nome di tanti colleghi che si trovano in questa assurda situazione che va avanti da decenni ormai. Penso a chi, fuori sede, spera di poter pagare l’affitto, a chi è monoreddito e a tutti gli altri che, come me, amano il proprio lavoro ma rivendicano anche il proprio diritto ad uno stipendio puntuale.

Mi rivolgo a Voi perché oggi ricoprite queste cariche, la mia non è una protesta politica, non mi interessa.

Probabilmente la risposta che io e altre migliaia di colleghi riceveremo, sarà che abbiamo ragione, ma questo lo sappiamo già, noi chiediamo rispetto e, soprattutto, i nostri stipendi.

I miei più cordiali e rispettosi saluti,

Dott.ssa Annalisa Zucco