Scoperto dal proprietario mentre cerca di svaligiargli la casa, lo colpisce con un pugno in faccia: arrestato

Genova. Un 23enne di origine gambiana è stato arrestato ieri dai carabinieri per tentata rapina e lesioni.

E’ successo a Sestri Levante intorno alle 4 del mattino. Il giovane ladro è stato scoperto dal proprietario di un’abitazione mentre cercava di forzare la porta per entrare a rubare. In tutta risposta ha colpito la vittima con un pugno in faccia per poi tentare la fuga.

I carabinieri giunti immediatamente sul posto sono stati aggrediti fisicamente a loro volta al punto che hanno dovuto ricorrere all’utilizzo dello spray urticante. Il 23enne ha anche afferrato al collo e colpito un militare, che ha riportato lievi ferite. L’arrestato sarà giudicato con il rito direttissimo.