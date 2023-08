Scontro tra scooter nella notte: donna di 44 anni intubata e in gravi condizioni al San Martino

Rapallo. Una donna di 44 anni è in gravi condizioni all’ospedale San Martino a seguito di un incidente avvenuto ieri alle 23.30 circa a Rapallo in via della Liberà, in corrispondenza di piazza Cile, proprio davanti alla sede della Croce Bianca.

Nello scontro tra due motorini sono rimaste coinvolte tre persone, due rimaste praticamente illese. Sono intervenuto il 118 con l’automedica Tango-2 ed i Volontari del soccorso che, una volta stabilizzata la donna, l’hanno trasportata al pronto soccorso del San Martino in codice rosso per un trauma cranico e politraumi.

Presente anche la Croce Bianca. I rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente ed accertare le responsabilità, sono stati effettuati dalla Polizia di Stato.

Neppure un’ora dopo, alle 1.15 circa un secondo incidente con moto avveniva sempre a Rapallo in via Betti. Anche in questo caso coinvolte tre persone. Intervento il 118 con l’automedica Tango 1, la Croce Bianca, i Volontari del Soccorso di Rapallo e la Croce Rossa di Santa Margherita. Una persona politraumatizzata in codice rosso e le altre due in codice giallo sono state trasferite al pronto soccorso di Lavagna. Sul posto i carabinieri per accertare dinamica e responsabilità.